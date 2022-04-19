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Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

19.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kaliforniya eyaletinden, 30 yaşındaki Kyle Gordy kadınların hamile kalmasına yardımcı olmak için spermlerini bağışlıyor. Bunun karşılığında hiçbir şey talep etmeyen genç adamın yapacağı son bağış turunun ardından tam 55 çocuğu olacak. Yardım alan insanlar ona duydukları minneti paylaşıyor.

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

30 yaşındaki ABD’li sperm donörü Kyle Gordy, şu an 46 çocuk babası. İkincisine çıkmaya hazırlandığı İngiltere ve Avrupa’da gerçekleştireceği ikinci bağış turunun ardından eklenecek 9 çocukla birlikte toplam 55 çocuğun babası olacak.

SPERMLERİNE NE OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYOR

Kyle sperm bankaları ile çalışmak yerine sosyal medya hesabı üzerinden bağış yapacağı insanlarla iletişim kuruyor. Çok soğuk ve resmi olduğunu düşündüğü ve spermlerine ne olduğunu bilmek istediği için bu kurumları tercih etmediğini söyleyen genç adam, aynı zamanda bekleyen spermlerin başarı oranının düşebileceğine de dikkat çekiyor.

KENDİNE İYİ BAKIYOR

KYEŞEE

Genç adam sağlıklı spermlere sahip olabilmek için organik yiyecekler tükettiğini ve 18 farklı bitki ve takviyeyi de beslenme rutinine eklediğini söyledi. Asla kafein tüketmediğini, alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ve sigara da içmediğini belirten genç adamın spermlerinin oldukça sağlıklı olduğu ve başarı oranının yüksek olduğu bağış alan kişiler tarafından da doğrulandı.

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İNSANLAR MİNNETTAR

Bağış alan çiftlerden biri olan Kathryn ve Alice, Kyle’a ne kadar minnettar olduklarını dile getirdiler. Eğitimli bir aileden gelmesinin ve sıcakkanlı bir insan olmasının da büyük bir artı olduğunu belirten çift, doğumdan sonra çocukla temas halinde olmaya açık olmasının da onları oldukça mutlu ettiğini belirtti.

KÜÇÜK MODERN BİR AİLEYİZ

BEBEKE

Şimdiye kadar 9 çocuğuyla şahsen tanışan Kyle diğer çocuklarından da her zaman haberdar olduğunu söyledi. Bütün ebeveynlerin erişiminin olduğu bir paylaşım grubunda sürekli iletişim halinde olduklarını belirten genç adam küçük modern bir aile gibi olduklarını da ekledi.

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KENDİ AİLESİNİ KURMAYA HAZIR

Her zaman çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Kyle, mutlu bir ilişkisi olursa bir aile kurmaya hazır olduğunu da ifadelerine ekledi.

Genç adam hem suni tohumlama hem cinsel ilişki yoluyla bağış yapmaya açık olduğunu belirtti. Bağışlarının %90’ını suni tohumlama yoluyla yapmış olsa da %10’unu da cinsel birliktelikler oluşturuyor.

Kyle, bu zamana kadar bağış yapmak için Amerika’nın birçok eyaletini kadar İngiltere, İskoçya, İsveç, Almanya, Danimarka ve Meksika ülkelerini ziyaret etti.


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