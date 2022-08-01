İtirafı herkesi şaşırttı, doktorları bile inandırmakta zorlandı! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldım”

20 yaşındaki Nicole Moore isimli bir kadın, vajinismus olarak bilinen ve cinsel ilişki sırasında vajinanın daralması anlamına gelen bir hastalıktan muzdaripti. Moore, cinsel ilişki deneyimleri sırasında dayanılmaz bir acı çektiği için hayatından tamamen cinselliği çıkarttığını söyledi. Ancak evliliğinden birkaç ay sonra mucizeyi yaşadı. Cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan Moore, “Kimsenin bana inanacağını düşünmedim. Çok korktum” dedi.

“TUĞLA DUVARA ÇARPMAK GİBİYDİ”

Yaşadığı durumdan dolayı kendisini kötü hissettiğini dile getiren Moore, “Doktorlar bana iyi olduğu söyledi. Bu yüzden bende bir sorun olduğuna inandım. 18 yaşımda kızımın babasıyla cinsel ilişkiye girmeyi denedik. Denedik ama tamamen imkansızdı. Bunu tarif edebilmemin tek yolu, sanki bir tuğla duvara çarpmak gibiydi” dedi.

Moore ve eşi birbirlerine yakınlaşmanın başka bir yolunu buldular ve hamilelik tam bu sırada oluştu. Doktorlar cinsel ilişki sırasında meninin Moore’in vajinasına ulaşması sonucunda hamile kaldığı açıklandı.

“İNANAMADIM, ÇOK ŞAŞIRDIM”

İşte olduğu sırasında midesinde ekşime ve göğüslerine ağrı hisseden Moore, “O zamanlar yakın arkadaşım olan ve durumumu bilen patronum hamile olabileceğimi düşündüğünü söyledi. Güldüm ve hala bakire olduğum ve hiç cinsel ilişkiye girmediğim için hiçbir yolu olmadığını söyledim.O gün işyerinde öğle tatilinde hamilelik testi yaptım ve pozitif çıktı.Ama aslında cinsel ilişkiye girmememe rağmen vajinamın yakınında herhangi bir sıvı olsaydı bunun mümkün olduğunu söyledi” dedi.

Hamilelik haberini eşine vermekten korktuğunu anlatan Moore, “İnanamadım, çok şaşırdım. Tek düşündüğüm ilişkiye bile giremezken bu bebeği nasıl doğuracağımdı. Eşimin onu aldattığımı düşüneceğinden endişelendim, çünkü bu çok imkansız görünüyordu.Ama neyse ki beni ve vücudumu tanıyordu ve benden bir an bile şüphelenmedi” diye konuştu.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Moore, bazı tıp uzmanlarının hiç cinsel ilişkiye girmediğini söylediğinde kendisine inanmasının zor olduğunu dile getirdi. Ancak gittiği doktorlardan bazıları cinsel aktivitenin vajinal bölgeye sıvı girmesi durumunda nadir de olsa penetran cinsel ilişki olmadan hamile kalmanın mümkün olduğu doğrulandı.

Dört aylık hamileyken Moore’ye vajinismus teşhisi konuldu. Tanı konulduktan sonra Moore vajinismus konusunda uzmanlaşmış ve ona durumun üstesinden gelmenin yollarını öğretebilen bir terapiste yönlendirildi. Hamileliğinin beşinci ayında ise ilk kez cinsel ilişkiye girmeyi başardı.



