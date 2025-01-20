TikTok Fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu! Görenler şaştı kaldı

Özellikle "Amin amin" videosu ile tanınan ve kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Gizem Yıldız değişimiyle dikkat çekiyor.

Gizem Yıldız, TikTok fenomenliğine adım attıktan sonra sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa süre içinde popülerliği hızla artan Yıldız, dudak dolgusu ve burun estetiği yaptırarak görünümünde büyük değişiklikler yapmıştı. Ancak bu değişimle birlikte, yüzüne daha fazla estetik müdahale yaptırmak isteyen Amin Reis'in başına talihsiz bir olay gelmişti.

TikTok fenomeni Gizem Yıldız, estetik yaptırmak amacıyla gittiği bir güzellik merkezinde ciddi bir yanık kazası geçirmişti.

Amin Reis'in estetikli hali ve sonrasında yanan yüzü çok konuşulmuştu.



Estetik operasyonları konusunda cesur adımlar atan Gizem Yıldız'in son hali de merak edildi.

Amin Reis'in son hali büyük ilgi gördü. Gizem Yıldız'ın değişimi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi bu halini beğenirken kimi ise estetiği abarttığını söyledi.