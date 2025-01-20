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Puma'nın en havalı spor ayakkabılarında %30'a varan indirim başladı
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Puma'nın en havalı spor ayakkabılarında %30'a varan indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
20.01.2025 09:38
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Yenilikçi tasarımları, rahatlığı ve dayanıklılığı ile ayakkabı severlerin gönlünde taht kurmayı başaran Puma ayakkabılarda kaçırılmayacak bir indirim fsizleri bekliyor. Her yaşa, her beğeniye ve her aktiviteye uygun Puma ayakkabılardaki indirimleri keşfetmek için acele edin. Yüksek indirimleriyle öne çıkan modelleri sizin için seçtik.

"Hem rahat olsun hem de tarzıma uysun! Spor yaparken de giyebileyim, günlük hayatta da tercih edebileyim!" diyenler buraya! Stilinize hareket katacak, attığınız her adımda ayaklarınızı konforla buluşturacak Puma ayakkabılarda %30'a varan indirimler başladı. Beyaz spor ayakkabıdan renkli modellere, koşu ayakkabılarından sneakerlara Puma'nın eşsiz koleksiyonundan indirimli ayakkabıları sizin için seçtik. Gelin birlikte keşfedelim.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Puma ürünleri burada!

1. PUMA Club II Unisex Spor Ayakkabı

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Günlük stilinize enerji katacak ve her adımda maksimum konfor sunacak bir ayakkabı mı arıyorsunuz? Şık tasarımı, yumuşak deri üst yüzeyi ve süet detaylarıyla dikkat çeken PUMA Club II Spor Ayakkabı, SOFTFOAM+ çorap astarı sayesinde gün boyu rahatlık sağlıyor. Spor veya günlük kullanım için ideal olan bu sneaker, nefes alabilir yapısıyla ayaklarınızı ferah tutuyor ve tarzınızı yansıtıyor. Bu modelle her adımda fark yaratmaya hazır olun!

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2. PUMA Erkek/Unisex FlexFocus Lite Spor Ayakkabı

2

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu fiyata mükemmel bir ayakkabı."

  • "Hafif, kalitesi çok iyi."
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3. PUMA Unisex Hypnotic LS-Alpine Snow-Desert Dust-Cool Cucumber Spor Ayakkabı

6

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabıyı ilk giyişte rahatlığını hissettim. Tabanı yumuşak ve burnu geniş rahat. "

"Ayakkabı çok rahat nefes alınabilirliği ve konforu çok üst düzeyde kaba gibi görünüyor ama ayakta güzel şık duruyor tam numaranızı almanızı öneririm."

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4. PUMA Mixedabe Rebound Spor Ayakkabı

4

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem uyum hem de konfor açısından mükemmel."

  • "Tabanı kalın, dayanıklı görünüyor."
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5. PUMA Caven 2.0 Block Jr Spor Ayakkabı

7

1990’ların Amerikan üniversite atmosferini ayağınıza getiren PUMA Caven 2.0, sentetik üst yüzeyi ve ikonik PUMA FORMSTRIP deseniyle dikkat çekiyor. Tarzınıza vintage bir dokunuş katan model, SOFTFOAM+ taban astarı her adımda üstün yumuşaklık ve destek sağlıyor. Gün boyu konfor vadeden kauçuk orta ve dış taban, hareketlerinize maksimum uyum ve dayanıklılık sunuyor.

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6. PUMA Üniseks Reflect Lite Trail Yol Koşu Ayakkabısı

5

Her adımda güven ve rahatlık arayanlar için tasarlanan PUMA Reflect Lite Trail, yol koşularını daha keyifli ve performans odaklı bir deneyime dönüştürüyor. EVA ara tabanıyla sağladığı hafif yastıklama, uzun mesafelerde bile ayağınızın konforunu korurken, Protread kauçuk dış taban zorlu zeminlerde üstün çekiş ve dayanıklılık sunuyor. Ayakkabının orta ve yan taraflarındaki ikonik kalıp şeridi, hem stil hem de destek sağlayarak görsel bir şıklık katıyor.

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7. PUMA Court Classic Vulc Mid FS Spor Ayakkabı

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Yoğun bir günün temposunda hem rahat hissetmek hem de stilinizle fark yaratmak istemez misiniz? PUMA Court Classic Vulc Mid FS Spor Ayakkabı, sizi sıradanlıktan çıkaracak bir ayakkabı deneyimi sunuyor. Puma’nın zamansız tasarımı ve kaliteli malzemeleriyle kendinizi hem şık hem de konforlu hissetmek artık mümkün. Orta boy bilek yapısıyla sadece modern bir görünüm sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ayağınıza ihtiyacı olan desteği de veriyor. Hafifliği sayesinde her adımda özgürlüğü hissederken, dayanıklı tabanı gün boyu sürecek maceralarınızda yanınızda. İster spor yapıyor olun, ister arkadaşlarınızla buluşmaya gidin, bu ayakkabı her ortamda dikkatleri üzerinize çekecek.

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8. PUMA Anzarun 2.0 Spor Ayakkabı

8

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün birebir geldi. Rahat bir ayakkabı."

  • "Ayakkabının rengini özellikle çok çok beğendim. Ayakkabı alacaklar tereddüt etmesin."
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9. PUMA Graviton Spor Ayakkabı

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Günlük kullanımda hem stilinden hem de rahatlığından ödün vermek istemeyenler için tasarlanan PUMA Graviton, modern dokunuşlarıyla fark yaratıyor. EVA TPU orta tabanı ve SoftFoam+ yastıklama özelliği sayesinde her adımda üstün konfor sunan ayakkabı, gün boyu ayakta kalanların kurtarıcısı. Unisex tasarımıyla her tarza hitap eden Graviton, cesur saya dokuları ve Puma Formstrip deseniyle göz alıcı bir görünüm sergiliyor. Rubber dış tabandaki geometrik tırtıklar, farklı zeminlerde güçlü tutuş sağlayarak performansınızı destekliyor.

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10. Puma Flyer Flex Ayakkabı

10

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı elime kısa sürede ulaştı. Gayet şık."

  • "Rahat ve şık bir ayakkabı."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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