Marvel hayranlarının övgüler yağdırdığı koleksiyonluk LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

En sevdiğiniz süper kahramanların hikayelerine Marvel sinematik evreni içinde tanıklık etmek elbette harika ama bu deneyimi bir adım öteye taşımanın keyfi de bir başka! Marvel hayranlarının kalbinde taht kurmuş Sonsuzluk Eldiveni, LEGO'nun yaratıcı yapım koleksiyonuyla birleşiyor ve ortaya Marvel hayranlarını heyecanlandıracak harika bir set çıkıyor. Hem tasarımıyla hem de detaylarıyla göz dolduran bu set, kendinize veya sevdiklerinize alabileceğiniz en özel hediyelerden biri olma özelliği taşıyor. Boş zamanlarınızı keyiflendirecek bu set, tamamlandığında evinize veya ofisinize göz alıcı bir dokunuş katacak. Bugüne özel 770 TL indirimli fiyatıyla öne çıkan bu sete bir şans vermeye ne dersiniz?

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için burayatıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LEGO'daki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

LEGO Marvel Sonsuzluk Eldiveni 76191 - Yetişkin Süper Kahraman Sevenler İçin Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (590 Parça)

LEGO Marvel Sonsuzluk Eldiveni 76191, Marvel evreninin fanları ve LEGO tutkunları için tasarlanmış bir yapım seti olarak karşımıza çıkıyor. Bu set, dekoratif objeler oluşturmak veya koleksiyoner yetişkinler için ideal. Sonsuzluk Eldiveni, Marvel Sinematik Evreni'nde önemli bir yere sahip ve set, bu ikonik nesneyi gerçekçi bir şekilde temsil ediyor. Bu set, hem eğlenceli bir yapım deneyimi sunuyor hem de tamamlandıktan sonra dekoratif bir obje olarak kullanılabiliyor. Marvel hayranları için hem nostaljik bir deneyim sunan yaratıcı yapım setinin yapım süreci yaratıcılığı teşvik ederken aynı zamanda bu ikonik nesneyi yapmanın keyfini de sunuyor. Kendinize ya da sevdiklerinize muhteşem bir hediye olacak bu sete bir şans vermenin hazır indirim de varken tam zamanı!

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel ürün, koleksiyonumda yerini aldı."

"Gerçekten çok eğlenceli güzel bir set. Tüm marvel hayranlarına tavsiye ediyorum. Ürün sorunsuz elime ulaştı."

"Çok uygun fiyata almış oldum, bir süredir listemdeydi. Sete gelince yapması kolay 2-3 saat gibi bir sürede tamamlanabiliyor. Hemen hemen yetişkin bir insan eli boyutlarında ve tüm parmaklar hareket edebiliyor böylece istediğiniz konuma getirip sergileyebiliyorsunuz. Panel Kırtasiye'ye ürün paketlemesinden dolayı ayrıca teşekkür ederim."

Bu içerik 20 Ocak 2024 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.