Yemeği görünce tepkisi olay oldu! Kadir Ezildi ne diyeceğini bilemedi! 'Midem bulandı' deyip...

Kadir Ezildi'nin sunduğu 'En Hamarat Benim' programında her hafta birbirinden iddialı yarışmacılar yaptıkları yemeklerle mücadele ediyor. Büyük ödül için yarışmacılar, kendi günlerinde oluşturdukları menülerle en yüksek puanı almak için yarışıyor.

Tartışmalar, yüksek kavgalar derken birbirinden ilgiç anların da yaşandığı programda yapılan bir yemek gündem oldu.

YEMEĞİ GÖRÜNCE MASADAN KALKTI!

Yeni haftanın 4. gün yarışmacısı olan Döndü Hanım, farklı bir menüyle diğer yarışmacıları ağırladı. Asya mutfağından lezzetler sunan yarışmacının ana yemeğini görenler ne diyeceğini bilemedi.

Tavuk ayağını gören Nalan Hanım, yemeğin üstünü kapattı. Daha sonra yarışmacı masadan kalkmak istedi. "Kalkabilir miyim? İyi değilim" dedi. Diğer yarışmacılar da bu duruma gülerek karşılık verdi. Daha fazla dayanamayan yarışmacı midesi bulanınca masadan kalktı.

Yarışmacının midesini bulandıran "Chicken feet" isimli yemek ise şöyle görünüyordu: