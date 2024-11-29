Kışın favoriniz olacak! Adidas'ın su geçirmez botunun fiyatı en dipte

Doğanın çağrısına kulak vermek ve outdoor aktivitelere atılmak için doğru ekipmanlara sahip olmak çok önemli. Hem zorlu arazi koşullarında başarılı performans gösteren hem de günlük kullanımda konfor sunan bir ayakkabı, en iyi yol arkadaşınız olabilir. adidas Terrex ayakkabı, su geçirmez RAIN.RDY teknolojisi, dayanıklı nubuk deri üst yüzeyi ve Traxion kauçuk tabanı ile sizin için her türlü maceraya hazır! Şık ve modern tasarımıyla günlük kullanıma da uygun olan model, konfor ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Üstelik şimdi Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında ayakkabıya çok daha avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

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Adidas TERREX UNITY LEA MID R.RDY Outdoor Ayakkabı

Adidas TERREX UNITY LEA MID R.RDY Outdoor Ayakkabı, zorlu arazi koşullarında üstün performans ve günlük kullanımda konfor sunmak için tasarlanan bir ürün. Su geçirmez RAIN.RDY teknolojisi sayesinde ayaklarınızı kuru tutuyor. Dayanıklı nubuk deri üst yüzeye ve su tutmaz bir kaplamaya sahip olan ürün, engebeli zeminlerde güçlü zemin tutuşu sağlıyor. Ürün, hafif EVA orta tabanı ile uzun süreli kullanımlarda dahi rahatlık sunuyor, üstelik modern tasarımı ile hem spor hem de günlük kombinlere uyumlu!

Kullanıcılar ne diyor?

"Baştan aşağı kaliteli ve çok hafif. Yalnız bir numara büyük alın."

"Hızlı kargo, sağlam ürün. Çok hafif ve kaliteli."

Bu içerik 29 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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