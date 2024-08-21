Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına ateş püskürdü! "300 lirayı benden esirgedi"

Son zamanlarda evlilik hazırlığı paylaşımlarıyla gündemde olan Sunucu Kadir Ezildi özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi'nin yıllar önce annesini, kardeşini ve kendisini terk ettiğini iddia ettiği babası yıllar sonra ortaya çıktı.

Kadir Ezildi'nin babasının plastik cerrahı Mehmet Ezildi olduğu öğrenildi. Ailesini yıllar önce terk ettiği için eleştirilere maruz kalan Mehmet Ezildi "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin sebebinin oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" demişti.

Kadir Ezildi bu açıklamadan günler sonra sessizliğini bozdu. Kadir Ezildi programın fragmanında "Kadir senin baban çıktı bir ara ortaya ne alaka?" sorusu sonrası isyan etti.



Kadir Ezildi "Benim de hoşuma gitmedi gereksizdi adını da hiçbir yerde anmıyorum telaffuz etmiyorum. O da benim adımı anmasın benim için ölmüştür" dedi.

"300 LİRA NAFAKA BENDEN ESİRGENDİ"

Dış ses ise "Bu adam sizi terk etmedi mi?" diye sordu.

Kadir Ezildi "Evet giderken de beni öldü bilin, dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500.000 lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak harcadım ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim; ben hasta altı temizledim, ben koli taşıdım yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istemiyorum" diyerek isyan etti.