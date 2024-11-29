Ömür boyu garantili Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow günün fırsat ürünü

Gün içinde yeterince su içmek sağlıklı bir yaşam sürmenin olmazsa olmazlardan biri. Elbette diğer içecekler için böyle bir durum yok. Ama kim içeceğini ilk anki sıcaklığıyla muhafaza ederek gün boyu keyifle içmek istemez ki? Bunu sağlamak için içeceklere özel olarak üretilmiş pratik ve dayanıklı bir şişeye sahip olmak yeterli! İşte bu noktada Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow İçecek Şişesi (0.6 lt) devreye giriyor ve çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 10 saate kadar soğuk, buzlu içeceklerinizi ise tam 48 saate kadar serin tutarak yoğun günlerinize eşlik ediyor. Hafif tasarımı, sızdırmaz yapısı ve kolay taşıma sapıyla aktif yaşam tarzına da uyum sağlıyor. Hem de şimdi Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında ürün çok daha uygun fiyatla sizin olabilir! İşte ürün hakkında bilmeniz gereken detaylar...

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1. Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow İçecek Şişesi (0,6 lt)

Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow İçecek Şişesi (0.6 lt), yoğun tempolu yaşam tarzınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 10 saate kadar soğuk, buzlu içeceklerinizi ise tam 48 saate kadar soğuk tutuyor. Hafif yapısı, sızdırmaz kilitlenebilir kapağıü taşıma sapı ve çantaya takılabilen klipsli aparatı kolay kullanım sağlıyor. Geri dönüştürülmüş paslanmaz çelikten üretilen çevre dostu termos, bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliği ve ömür boyu garanti avantajıyla hem pratik hem de dayanıklı bir çözüm

Ürünün teknik özellikleri

Geri dönüştürülmüş %18/8 paslanmaz çelikten üretilen ürün, BPA içermiyor.

Kapağı açmadan direkt olarak içilebiliyor.

7,11 cm taban çapıyla çoğu araç bardaklığıyla uyumlu.

Yalnızca 244 gr ağırlığı ve 7 x 7 x 29 cm boyutları ile ergonomik ve kompakt tasarıma sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün harika bence! Sulukta tek geçerim."

"Günlük kullanım için çok iyi. Sabah soğuk içeceğimi veya sıcak içeceğimi koyuyorum. Akşam işten çıkmayı geç ertesi sabah hala yeni koymuşum gibi. 1 senedir 1 kuruş vermedim kahveye dışarıda."

Bu içerik 29 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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