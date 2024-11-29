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Ömür boyu garantili Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow günün fırsat ürünü
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Ömür boyu garantili Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow günün fırsat ürünü

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
29.11.2024 10:32
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Sağlıklı bir yaşam için yeterince su içmek çok önemli! Tabii ki içecekleri gün boyu aynı sıcaklıkta tutmak da! Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow İçecek Şişesi, içeceklerinizi 10 saate kadar soğuk, 48 saate kadar buz gibi tutarak her an tazelik sunuyor. Hafif, sızdırmaz ve kolay taşınabilir yapısıyla aktif bir yaşam tarzına uyum sağlayan şişe, pratik kullanımıyla da dikkat çekiyor. Üstelik Gülümseten Kasım'a özel çok daha cazip fiyatla satışta!

Gün içinde yeterince su içmek sağlıklı bir yaşam sürmenin olmazsa olmazlardan biri. Elbette diğer içecekler için böyle bir durum yok. Ama kim içeceğini ilk anki sıcaklığıyla muhafaza ederek gün boyu keyifle içmek istemez ki? Bunu sağlamak için içeceklere özel olarak üretilmiş pratik ve dayanıklı bir şişeye sahip olmak yeterli! İşte bu noktada Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow İçecek Şişesi (0.6 lt) devreye giriyor ve çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 10 saate kadar soğuk, buzlu içeceklerinizi ise tam 48 saate kadar serin tutarak yoğun günlerinize eşlik ediyor. Hafif tasarımı, sızdırmaz yapısı ve kolay taşıma sapıyla aktif yaşam tarzına da uyum sağlıyor. Hem de şimdi Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında ürün çok daha uygun fiyatla sizin olabilir! İşte ürün hakkında bilmeniz gereken detaylar...

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1. Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow İçecek Şişesi (0,6 lt)

Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow İçecek Şişesi (0.6 lt)

Stanley Aerolight IceFlow Fast Flow İçecek Şişesi (0.6 lt), yoğun tempolu yaşam tarzınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 10 saate kadar soğuk, buzlu içeceklerinizi ise tam 48 saate kadar soğuk tutuyor. Hafif yapısı, sızdırmaz kilitlenebilir kapağıü taşıma sapı ve çantaya takılabilen klipsli aparatı kolay kullanım sağlıyor. Geri dönüştürülmüş paslanmaz çelikten üretilen çevre dostu termos, bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliği ve ömür boyu garanti avantajıyla hem pratik hem de dayanıklı bir çözüm

Ürünün teknik özellikleri

  • Geri dönüştürülmüş %18/8 paslanmaz çelikten üretilen ürün, BPA içermiyor.
  • Kapağı açmadan direkt olarak içilebiliyor.
  • 7,11 cm taban çapıyla çoğu araç bardaklığıyla uyumlu.
  • Yalnızca 244 gr ağırlığı ve 7 x 7 x 29 cm boyutları ile ergonomik ve kompakt tasarıma sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün harika bence! Sulukta tek geçerim."

  • "Günlük kullanım için çok iyi. Sabah soğuk içeceğimi veya sıcak içeceğimi koyuyorum. Akşam işten çıkmayı geç ertesi sabah hala yeni koymuşum gibi. 1 senedir 1 kuruş vermedim kahveye dışarıda."
Ürünü İncele

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Bu içerik 29 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Stanley su şişesi
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