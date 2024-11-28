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20824 TL'ye düştü! Columbia Landroamer II Erkek Parka günün fırsat ürünü oldu!
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20824 TL'ye düştü! Columbia Landroamer II Erkek Parka günün fırsat ürünü oldu!

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
28.11.2024 08:43
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Kışın soğuk ve zorlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak ister misiniz? Landroamer II Erkek Parka, suya dayanıklı ve nefes alabilir teknolojisiyle sizi korurken, ileri düzey ısı yansıtma astarı sayesinde sıcacık tutuyor. Günlük şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren parka, kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday. Üstelik şimdi Gülümseten Kasım indirimleriyle çok daha cazip fiyatlarla sizleri bekliyor! Sakın kaçırmayın!

Soğuk havalar kapıda ve kendinizi kışın zorlu koşullarına hazırlamanın tam zamanı! Günlük şıklığı ve işlevselliği bir arada sunan kaliteli bir mont, kış aylarında en büyük kurtarıcınız olabilir. Landroamer II Erkek Parka, suya dayanıklı ve nefes alabilir yapısıyla hafif ve orta şiddetli yağmur ya da kar yağışında ideal bir koruma sağlıyor. İleri düzey ısı yansıtma teknolojisiyle sıcaklığı hapsederek sizi sıcacık tutarken, şık tasarımı ve fonksiyonel detaylarıyla konforu bir üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimli fiyatla satışta! Detaylar için içeriğimize göz atmayı unutmayın.

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İndirimdeki Columbia montlar burada!

Columbia Landroamer II Erkek Parka

Columbia Landroamer II Erkek Parka

Landroamer II Erkek Parka, soğuk hava koşullarına karşı hem sıcaklık hem de konfor sunmak için özel olarak tasarlandı. Omni-Tech suya dayanıklı ve nefes alabilir teknolojisi sayesinde yağmur veya kar gibi zorlu hava koşullarında koruma sağlıyor. İleri düzey ısı yansıtma teknolojisi Omni-Heat Infinity astarı, vücut ısınızı maksimum seviyede tutarak sizi sıcacık hissettiriyor. Ayarlanabilir kordonlu kapüşon, fermuarlı yan ve göğüs cepleri gibi fonksiyonel detaylar, hem günlük kullanımda hem de açık hava aktivitelerinde pratiklik sunuyor. Şık tasarımı ve yansıtıcı detaylarıyla fark yaratan Columbia parka, soğuk kış günlerinde dayanıklılığı ve rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olmaya aday!

Ürünü İncele

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Bu içerik 28 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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