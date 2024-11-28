20824 TL'ye düştü! Columbia Landroamer II Erkek Parka günün fırsat ürünü oldu!

Soğuk havalar kapıda ve kendinizi kışın zorlu koşullarına hazırlamanın tam zamanı! Günlük şıklığı ve işlevselliği bir arada sunan kaliteli bir mont, kış aylarında en büyük kurtarıcınız olabilir. Landroamer II Erkek Parka, suya dayanıklı ve nefes alabilir yapısıyla hafif ve orta şiddetli yağmur ya da kar yağışında ideal bir koruma sağlıyor. İleri düzey ısı yansıtma teknolojisiyle sıcaklığı hapsederek sizi sıcacık tutarken, şık tasarımı ve fonksiyonel detaylarıyla konforu bir üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimli fiyatla satışta! Detaylar için içeriğimize göz atmayı unutmayın.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki Columbia montlar burada!

Columbia Landroamer II Erkek Parka

Landroamer II Erkek Parka, soğuk hava koşullarına karşı hem sıcaklık hem de konfor sunmak için özel olarak tasarlandı. Omni-Tech suya dayanıklı ve nefes alabilir teknolojisi sayesinde yağmur veya kar gibi zorlu hava koşullarında koruma sağlıyor. İleri düzey ısı yansıtma teknolojisi Omni-Heat Infinity astarı, vücut ısınızı maksimum seviyede tutarak sizi sıcacık hissettiriyor. Ayarlanabilir kordonlu kapüşon, fermuarlı yan ve göğüs cepleri gibi fonksiyonel detaylar, hem günlük kullanımda hem de açık hava aktivitelerinde pratiklik sunuyor. Şık tasarımı ve yansıtıcı detaylarıyla fark yaratan Columbia parka, soğuk kış günlerinde dayanıklılığı ve rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olmaya aday!

Bu içerik 28 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.