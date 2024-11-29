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Philips The One Ambilight TV Gülümseten Kasım'a özel indirime girdi
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Philips The One Ambilight TV Gülümseten Kasım'a özel indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
29.11.2024 13:05
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Evinizde daha keyifli vakit geçirmek ve sevdiklerinizle en sevdiğiniz dizi ve filmleri sinema salonu kalitesinde izlemek ister misiniz? Teknolojiyle donatılmış bir televizyon, sıradan bir akşamı bile eğlence dolu bir deneyime dönüştürebilir. Sahip olduğu bütün özellikleri ile tüm beklentileri karşılayan Philips The One Ambilight TV, aradığınız o ürün olabilir. Hem de şu anda, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında 4 bin 690 TL indirimle sizi bekliyor! İşte detaylar...

Teknolojik özelliklerle donatılmış bir akıllı televizyona yalnızca bir izleme aracıdır dersek ona gerçekten haksızlık etmiş oluruz çünkü aynı zamanda yaşam alanınıza değer katan bir eğlence aracı da olabilir. Benzersiz 4K UHD çözünürlüğü, izleme deneyiminizi zenginleştiren Ambilight teknolojisi ve sinematik Dolby Vision & Atmos özellikleriyle Philips The One Ambilight TV işte o ürünlerden biri. Üstelik şu anda Gülümseten Kasım'a özel indirimde! 4 bin 690 TL indirim ile çok daha uygun fiyata sahip olma fırsatını kaçırmayın! Daha fazlasını öğrenmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

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Philips The One Ambilight TV

Philips The One Ambilight TV

65 inç geniş ekranıyla hem görsel hem de teknolojik olarak üst düzey bir deneyim sunan Philips The One Ambilight TV'nin Ambilight teknolojisi ve arka tarafındaki LED ışıklar izleme deneyiminizi daha sürükleyici hale getiriyor. Ayrıca Philips P5 görüntü motoru; ultra net, canlı renkler ve derin kontrastla her ayrıntıyı hissetmenizi sağlıyor. Üstelik Dolby Vision ve Dolby Atmos ile sinematik ses ve görüntü kalitesi sayesinde içerikleriniz olduğundan daha da etkileyici oluyor. Ürüne entegre edilen TITAN OS akıllı TV platformu sayesinde en sevdiğiniz içeriklere hızlı bir şekilde erişmeniz de mümkün. Söylemeden geçmeyelim; 144 Hz ve HDMI 2.1 desteği ile Philips The One Ambilight TV oyun severlerin de favorisi!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Piyasada alınabilecek en kaliteli televizyon. Ekran görüntüsü, Ambilight ışıklandırması, 144 Hz ekranı, P5 motoru ile adeta canavar. 65 inç ekran modelini aldım. Bir televizyonu bu kadar çok beğenebileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Sonuna kadar tavsiye ederim."

  • "Sağlam geldi. Çok memnunum."
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Bu içerik 29 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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