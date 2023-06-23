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Otobüs, metro, tren... Hepsinde yarı çıplak! Sosyal medyadan paylaştığı kareler gündem yarattı

23.06.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur’da yaşayan TikTok kullanıcı Chiajitkiat sıcak havalara daha fazla dayamadı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kıyafetlerini çıkartarak dolaşan adam toplu taşımada yarı çıplak kaldığı anları sosyal medyadan paylaştı. 64 binden fazla görüntülenmeye ulaşan gönderisi sosyal medyada gündem yaratırken tepkiler de gecikmedi.

Otobüs, metro, tren... Hepsinde yarı çıplak! Sosyal medyadan paylaştığı kareler gündem yarattı

Singapur’da yaşayan TikTok kullanıcı Chiajitkiat TikTok hesabından kendisine özgü bir meydan okuma başlatarak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyadan yarı çıplak bir şekilde toplu taşıma araçlarına bindiği anları paylaşan Singapurlu adam kullanıcıların ilgisini topladı. Sosyal medyada otobüs, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarına üzeri çıplak bir şekilde binmeyi tercih eden paylaşımları binlerce izlenmeye ulaştı.

TEPKİLERİN ODAĞINA YERLEŞTİ

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler viral olurken tepkiler de gecikmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü toplu taşımada yarı çıplak olmanın toplumsa kurallara uymadığını dile getirerek tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise hava sıcaklarında bulduğu çözüm için Singapurlu adamı tebrik etti.

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