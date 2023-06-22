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Cinsel ilişki oyunu kabusa döndü! Sevgilisi anahtarı alıp terk etti... Cinsel organında kalan asma kilidi çekiçle kırarak çıkarttılar

22.06.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın Barselona şehrinde ismi açıklanmayan bir adam kız arkadaşıyla cinsel ilişki oyunu oynadığı sırada kavga etti. Sevgilisi anahtarla birlikte gidince adamın cinsel organında asma kilit takılı kaldı. Kilidi çıkartmayı başaramayan adam çareyi bir piercing ve dövme uzmanına gitmekte buldu. O anlar sosyal medyadan ifşa edildi.

Cinsel ilişki oyunu kabusa döndü! Sevgilisi anahtarı alıp terk etti... Cinsel organında kalan asma kilidi çekiçle kırarak çıkarttılar

İspanya’da yaşayan ismi açıklanmayan bir adam sevgilisiyle cinsel hayatlarını renklendirmek istedi ve penisine asma kilit taktı. Cinsel ilişki yaşadıkları sırada kız arkadaşıyla kavga eden adam terk edince büyük bir kaosun ortasında kaldı. Kendi imkanlarıyla asma kilidi çıkartmayı başaramayan adam piercing ve dövme dükkanına gitti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde asma kilidin çekiçle kırıldığı anlara yer verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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TikTok’tan paylaşılan görüntülerde adamın sırtı dönük bir şekilde asma kilidin çıkartıldığı anlar paylaşıldı. Dövme sanatçısı asma kilidi çıkarttıktan sonra kameraya gösterdiğinde kilidin paslandığı için çıkmadığı anlaşıldı. TikTok’ta görüntüler 2.2 milyon görüntülenmeye ulaştı ve binlerce yorum topladı.

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