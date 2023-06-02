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Sosyal medya canlı yayınında meydan okuma uğruna şişe şişe içki içti! Saatler içinde hayatını kaybetti

02.06.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Sanqiange’ isimli sosyal medya fenomeni canlı yayın sırasında alkol meydan okumasına başladı. 34 yaşındaki fenomen isim çok yüksek alkol içeriğine sahip Çin likörü baijiudan en az 7 şişe içti. Alkol içeriği %40 ila %60 arasında değişen şişeleri arka arkaya canlı yayında içtikten sonra fenomen ismin 12 saat içinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Çin kısa video platformu Douyin'in bir fenomeni yüksek alkol oranına sahip içkileri şişe şişe canlı yayında içtikten sonra bir anda fenalaştı. Platformda "Sanqiange" veya "Brother 3000" olarak bilinen 34 yaşındaki Wang Moufeng'in sosyal medyada başlattığı alkol meydan okumasını tamamladıktan 12 saat sonra bir arkadaşının evinde ölü bulunduğu ifade edildi.

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Shangyou News, Wang'ın aşırı içki içmekten öldüğünü ve o sabah yakıldığını doğruladı.

BAİJİU NEDİR?

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Baijiu, Çin'de üretilen geleneksel bir alkol türüdür. Genellikle pirinçten yapılan bir tür şarabın damıtılmasıyla elde edilir ve genellikle yüksek alkollüdür (çoğu %40-%60 arası alkole sahiptir). Çok çeşitli tatlar ve aromalar içeren birçok farklı tipte baijiu bulunmaktadır. Baijiu, Çin'in diğer yerlerinde de üretilmektedir; ancak, en iyi baijiular çoğunlukla Gujing Gong Jiu ve Moutai gibi ünlü markalar tarafından üretilmektedir. Baijiu, özellikle festivaller ve saygın yemek davetlerinde sıkça tüketilir ve Çin kültüründe önemli bir yere sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
alkol sosyal medya Çin fenomen

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