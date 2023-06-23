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  4. Uzmanlar uyarmıştı! Güneşlenen kadına yaban köpeği böyle saldırdı... Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Uzmanlar uyarmıştı! Güneşlenen kadına yaban köpeği böyle saldırdı... Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı

23.06.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Fraser Adası’nın K’gari plajında güneşlendiği sırada Fransız bir turist yaban köpeğinin saldırısına uğradı. Aynı bölgede birkaç hafta öncesinde 10 yaşındaki bir çocuğun yaban köpeği tarafından benzer bir şekilde saldırıya ifade edildi. Yetkililer turistleri yaban köpeklerine karşı uyardı.

Avustralya’nın Fraser Adası’nın K’gari plajında ismi açıklanmayan Fransız bir turist güneşlenirken yaban köpeğinin saldırısına uğradı. 20’li yaşlarında olduğu tahmin edilen turist bir kadın hiçbir şeyden habersiz bir şekilde havlusunun üzerinde uzanarak güneşlenirken bir anda yaban köpeği yanına geldi ve kadını kalçasından ısırdı. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

UZMANLAR UYARIDA BULUNDU

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Kurt ve köpek ırkının melezi olduğu ifade edilen yaban köpeklerinin daha öncesinde aynı bölgede 10 yaşındaki bir çocuğa benzer bir şekilde saldırdıkları ifade edildi. Uzmanlar özellikle turistleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Avustralya köpek

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