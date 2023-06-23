Uzmanlar uyarmıştı! Güneşlenen kadına yaban köpeği böyle saldırdı... Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Avustralya’nın Fraser Adası’nın K’gari plajında ismi açıklanmayan Fransız bir turist güneşlenirken yaban köpeğinin saldırısına uğradı. 20’li yaşlarında olduğu tahmin edilen turist bir kadın hiçbir şeyden habersiz bir şekilde havlusunun üzerinde uzanarak güneşlenirken bir anda yaban köpeği yanına geldi ve kadını kalçasından ısırdı. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

UZMANLAR UYARIDA BULUNDU

Kurt ve köpek ırkının melezi olduğu ifade edilen yaban köpeklerinin daha öncesinde aynı bölgede 10 yaşındaki bir çocuğa benzer bir şekilde saldırdıkları ifade edildi. Uzmanlar özellikle turistleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



