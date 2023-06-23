Skandal görüntüler! Taksi şoförünün aracı sürerken porno izlediği anları ifşa etti... “Mastürbasyon yaparken yakaladım”

İsmini açıklanmayan Taylandlı bir kadın Bangkok’ta takisye bindiğini ve taksi şoförünün müstehcen davranışlarından rahatsız duyduğunu dile getirdi. Taksi şoförünün seyri halindeki aracın içinde porno açarak mastürbasyon yaptığını iddia eden kadın taksi şoförünün resimlerini, kişisel bilgilerini ve aracın plakasını Twitter'da paylaşarak duruma tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Bangkok’un Sathorn şehrinde taksiy bindiklerini belirten Taylandlı kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Uyarı! Bu taksi şoförü, yolculara hizmet verirken müstehcen davranışlarda bulunuyor. Mastürbasyon yapar gibi ses çıkararak cinsel organına dokundu. Arkadaşlarım ve ben arabada birlikteydik. Arkadaşım erkek olmasına rağmen bu onu rahatsız etmedi. Bu çok korkutucu. Lütfen ondan uzak durun” notunu paylaştı.