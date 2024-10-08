Saniye saniye sapığı kaydetti! Her gece aynı saatte geliyor... Çamaşırların arasından iç çamaşırını aldı ardından kokladı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bang Lamung bölgesindeki yaşayan ismi sadece Aoy olarak açıklanan 25 yaşındaki bir kadın, kiraladığı evin dışında bir adamın sürekli olarak dolaştığını görünce durumdan şüphelendi. Cep telefonuyla adamın hareketlerini kayıt altına aldığı sırada adam dışarıya astığı iç çamaşırını tutup kokladı.

YAKALANMASINI İSTEDİ

Sapığın kaçtığını ifade eden genç kadın, Görüntülerle birlikte polise şikayetçi oldu. Kadın adamın geri gelebilme ihtimalinden korktuğunu söyleyerek bir an önce yakalanmasını istediğini dile getirdi.