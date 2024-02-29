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    4. Dövmesini sosyal medyadan 'Ağlamak istiyorum' diyerek paylaştı! Bir gören bir daha baktı... Kimse neye benzediğini anlayamadı

    Dövmesini sosyal medyadan 'Ağlamak istiyorum' diyerek paylaştı! Bir gören bir daha baktı... Kimse neye benzediğini anlayamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.02.2024 10:21
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    TikTok'ta 'Mariearmm' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Marie isimli bir kadın dövme yaptırmak isterken başına gelenleri anlattı. İşaret parmağında eski bir muz dövmesi olduğunu dile getiren Marie, dövmesini yeniletmek istedi. Ancak yeni dövmesini gördüğünde kendisi bile ne olduğunu anlayamadı. Paylaşımında pişman olduğunu dile getiren Marie, "Dün yaptırdığım dövmeye kadar dövme yaptırdığıma hiç pişman olmamıştım" dedi.

    TikTok'ta 'Mariearmm' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Marie isimli bir kadın işaret parmağında eski bir muz dövmesi bulunuyordu. Sık sık yeniden yaptırmak zorunda kalmasına rağmen muz dövmesinin tamamen solduğunu anlatan Marie erkek arkadaşının yeni bir dövme yaptırmak için dövme salonuna gittiğini söyleyerek, "Erkek arkadaşım bana dövme randevusu olduğunu ve gerçekten iyi bir sanatçıya dövme yaptıracağını söyledi. Ben de onunla birlikte gitmeye karar verdim" dedi.

    BİR ANDA İŞLER KONTROLDEN ÇIKTI

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    Ancak oraya vardığında herkesin İspanyolca konuştuğunu ve erkek arkadaşına dövme yapan ile kendisine dövme yapan kişinin aynı olmadığını belirten Marie, dil engeline rağmen elinde ona gösterecek bir referans fotoğrafı olduğu için herhangi bir sorun çıkacağını düşünmüyordu.

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    Kendisine dövme yapan kişinin herhangi bir taslak çıkartmadan direkt makineyle dövmesini yapmaya başladığını söyleyen Marie bittiğinde ise gördüklerine inanamadığını dile getirerek, "Ona bakıyorum ve ağlamamaya çalışıyorum. Parmağımda dünyanın en çirkin muz dövmesi var." dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gördükleri muz dövmesi karşısında tamamen şaşkına döndüklerini ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bize bunun bir muz olduğunu söylemeseydiniz hiçbir fikrim olmazdı, çok üzgünüm" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir insan neden muz dövmesi seçer ki?" yorumunu yaptı.

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