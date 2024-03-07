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    4. 100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince sosyal medyadan sitem etti... "Üniversite zamanımı boşa harcamışım"

    100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince sosyal medyadan sitem etti... "Üniversite zamanımı boşa harcamışım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.03.2024 13:32
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    Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde yaşayan Shakira Coldwell isimli bir kadın 100 işe başvurduktan sonra hepsinden reddedilmesinin kendisinde yarattığı hayal kırıklığını anlattı. İş başvurularında hiçbir başarı elde edemedikten sonra genç kadın, üniversitede 'zamanını boşa harcadığını' hissettiğini söyledi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Bu haftanın başlarında TikTok'ta yaptığı bir paylaşımda Coldwell, sağlık sektöründe lisans derecesi almak için üniversitede üç yıl geçirdiğini ve son ayı iş başvurusunda bulunarak geçirdiğini açıkladı. Coldwell, "Yeni mezun biri olarak deneyimi olmayan bir iş bulmak çok zor. Kimse beni işe almayacaksa nasıl deneyim kazanacağım?" diyerek sosyal medyadan duruma isyan etti.

    HERKES BU SORUNA AŞİNA

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    Coldwell'in sosyal medyadan sorduğu soru pek çok insanın fazlasıyla aşina olacağı bir ikilemdir; hatta çoğu giriş seviyesi iş, en azından bir miktar iş tecrübesi gerektirir. Deneyim kazanmak için işe girmesi gerektiğini söyleyen Coldwell, "Bu noktada, lisans derecesine sahip olsam bile sağlık sektöründe iş bulmakta gerçekten zorlanıyorum" dedi.

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    TikToker, 100'den fazla işe başvurduğunu ancak yalnızca üçünden geri dönüş aldığını açıkladı. Sağlık sektöründe iş bulmakta zorlanan Coldwell, yerel bir tema parkında görüşmeye gittiğini belirtti. Tema parkında çalışan hiç kimseye 'hakaret etmeye çalışmadığını' açıkça belirten Coldwell, 'orada çalışmak için mutlaka bir diplomaya ihtiyacınız olmadığını' vurguladı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Coldwell, TikTok'ta 'Şu anda iş bulmakta zorlanan var mı?!' başlığıyla paylaşım yaptı ve onun mücadelesine ortak olan kullanıcılardan onlarca yanıt aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "2 yıldır başvuru yapıyorum. Hâlâ iş arıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Önemli olan ne bildiğin değil, kimleri ne kadar tanıdığın" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok Avustralya
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