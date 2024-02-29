Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı çözüldü... Hamileliği gerçekleri ortaya çıkarttı

MYNET-DIŞ HABERLER ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir hapishanede en az 30 personelin mahkumlar ve şartlı tahliye edilenlerle uygunsuz ilişki yaşadıkları tespit edildi. Lexington Herald-Leader gazetesinin haberine göre, bakanlığın 800 sayfalık dahili adil soruşturmalarının analizinde en az 14 personelin uyuşturucu madde kaçakçılığında işbirliği yaptığı belirlendi.

2023 yılının Kasım ayında bir kadın gardiyanın mahkumdan hamile kaldığının ortaya çıkması üzerine cezaevindeki gizli ilişki bağları da çözüldü. 39 yaşındaki mahkum suçunu kabul ederken mahkemeye yaptığı açıklamasında, "Bir gün beni yanlış bir zamanda yakaladı. Yani başka ne söylememi istediğinizi bilmiyorum. Sadece anı yaşadığımı söylüyorum. Buna bir ilişki denilmez" dedi.