9 metrelik yılan gözünün önünde karısını diri diri yuttu! Hayvanı eze eze karısını kurtarmaya çalıştı

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'da beş çocuk annesi Siriati, Güney Sulawesi'deki Luwu Regency'deki pazara gitmek üzere kardeşiyle buluşmak üzere yoldaydı.

30 yaşındaki kadın ormanlık alanda tek başına yürüyüş yaptığı sırada 9 metrelik yılan tarafından saldırıya uğradı.

Karısından uzun süre haber alamaması üzerine merak eden eş ormanlık alana geldi. Karısını bir yılanın ağzında gören adam onu ezerek öldürdü.

Yerel halkın alarma geçmesi üzerine Siriati'nin cesedi yılanın ağzından çıkarılarak evine götürüldü ve ertesi sabah Siteba köyüne gömüldü.

Siteba Köyü Sekreteri Iyang, pitonun anne yılanı yerel saatle sabah 7.30 civarında öldürdüğünü söyledi.







