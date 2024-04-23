Aktif yanardağın yanında fotoğraf çektirmek istedi! Poz verirken dengesini kaybedince 70 metreden düşerek hayatını kaybetti

MYNET-DIŞ HABERLER Hongxing News'in haberine göre , kimliği 31 yaşındaki Çin vatandaşı Huang Lihong olarak tanımlanan kadın, kocasıyla birlikte Doğu Java'daki bir yanardağ parkı olan Ijen'e rehberli tur yaparken korkunç bir kaza yaşadı.

Çift, gün doğumunu yakalamak için popüler 'mavi ateş' olarak bilinen aktif yanardağın zirvesine çıktı. Tur rehberi daha sonra yetkililere, Lihong'un fotoğraf çekmek için poz verirken tehlikeler konusunda defalarca uyarıldıktan sonra başlangıçta kraterin kenarında güvenli mesafeyi koruduğunu ancak poz vermek için yavaş yavaş bu sınırı aştığını söyledi.

Yerel medyada dolaşan bir fotoğrafta, Lihong'un ölümcül düşüşünden hemen önce bacağı havada ve arkasında kükürt gazı bulutları varken poz verdiği görülüyor.

BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Birkaç santim geriye doğru yürümeye başlayan Lihong elbisesine takıldı ve dengesini kaybederek yanardağın ağzına düştü. Yetkililere göre kurtarma ekiplerinin cesedini alması yaklaşık iki saat sürdü.