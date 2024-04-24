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    4. Otobüste yanında oturduğu adam tarafından dakikalarca takip edildi! Korku dolu anları sosyal medyadan anlattı... "Elim ayağım titredi"

    Otobüste yanında oturduğu adam tarafından dakikalarca takip edildi! Korku dolu anları sosyal medyadan anlattı... "Elim ayağım titredi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.04.2024 14:58
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    TikTok'tan "lectyry0" isimli kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın geçtiğimiz aylarda başına gelen korkunç bir olaydan söz etti. Metrobüse gitmek için bir otobüse bindiğini dile getiren kadın otobüsten indiğinde ise yanına oturduğu adam tarafından dakikalarca takip edildiğini ifade ederek yaşadığı korku dolu anları paylaştı. O anlara yorumlar gecikmedi.

    TikTok'tan "lectyry0" isimli kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın 'Toplu taşımada neden erkeklerin yanına oturmamalıyız' notunu eklediği videosunda fikrinin değişmesine neden olaydan söz etti. Daha öncesinde toplu taşıma araçlarında erkeklerin yanına oturma konusunda hiçbir çekincesi olmadığını dile getiren genç kadın, "Bir erkeğin yanına oturdum. 'Neden bir erkeğin yanına oturmayayım ne olacak' düşüncesindeydim. Daha önceden bana bunu çevremde söyleyenler olmuştu" dedi.

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    Otobüsteki adamın kendisine ve telefonuna bakmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren genç kadın, "Adamdan uzaklaşmak için en arkaya doğru gittim. Otobüsten inince metrobüse doğru yürüyorum. Kulağımda kulaklık vardı ve hiç etrafıma bakınmıyorum. Yanıma biri geldi omzuma dokundu. Çocuk bana 'Şu adamı tanıyor musun?' dedi. Otobüste yanında oturduğum adamdı. Stres oldum. Şu an bile geriliyorum" ifadelerini kullandı.

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    Dakikalarca adamın kendisini takip ettiğini dile getiren genç kadın, "Tepede durdu beni izliyor ne tarafa gideceğim diye. Benim elim ayağım titriyor. Adam beni takip ediyor. Çok kötü hissettim. Stresten geberiyorum" dedi.

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    Sonunda metrobüse gitmeye karar verdiğini ifade eden genç kadın, "Çok korktum. O günden sonra da erkeklerin yanına oturmadım" diye konuştu.

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