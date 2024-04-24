'Babanın haberi yok yavaş sür' dedi! Araba hareket eder etmez bağırmaya başladı... "Bu kadın kaza yaptırır"

Sosyal medyada annesinin ön koltuğa oturduğu arabayı süren genç bir kızın yaptığı paylaşım kullanıcılar arasında ilgi çekti. Annesinin 'Babanın haberi yok yavaş sür' dediği kız trafiğe çıktığı anda ise ön koltuktaki kadının heyecanı iyice arttı.

Kızının kaza yapmasından korkan anne devamlı olarak 'Yavaş git, dur, yavaş sür. Arkana bak' diyerek kızını uyardı. Korkudan annenin bir ara salavat getirdiği oldu. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadın kaza yaptırır" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kızın sakinliği mükemmel değil mi?" yorumunu yaptı.