Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. 'Babanın haberi yok yavaş sür' dedi! Araba hareket eder etmez bağırmaya başladı... "Bu kadın kaza yaptırır"

    'Babanın haberi yok yavaş sür' dedi! Araba hareket eder etmez bağırmaya başladı... "Bu kadın kaza yaptırır"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.04.2024 10:10
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde annesiyle birlikte araba süren genç kadının yaşadığı ilginç anlar yer aldı. 'Anne ile araba sürmek' notunun eklediği gönderide ön koltukta oturan annenin araba hareket eder etmez bağırmaya başlaması ve sürekli müdahale etmesi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise annenin tepkilerini eleştirdi.

    Sosyal medyada annesinin ön koltuğa oturduğu arabayı süren genç bir kızın yaptığı paylaşım kullanıcılar arasında ilgi çekti. Annesinin 'Babanın haberi yok yavaş sür' dediği kız trafiğe çıktığı anda ise ön koltuktaki kadının heyecanı iyice arttı.

    45

    Kızının kaza yapmasından korkan anne devamlı olarak 'Yavaş git, dur, yavaş sür. Arkana bak' diyerek kızını uyardı. Korkudan annenin bir ara salavat getirdiği oldu. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    23

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadın kaza yaptırır" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kızın sakinliği mükemmel değil mi?" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Midesinden canlı çıkarttılar! Tam 30 cm uzunluğunda

    Midesinden canlı çıkarttılar! Tam 30 cm uzunluğunda

     İş görüşmesinde yaşadığı ilginç deneyimi paylaştı! "Kimseyi işe almıyoruz"

    İş görüşmesinde yaşadığı ilginç deneyimi paylaştı! "Kimseyi işe almıyoruz"

     3 yaşındaki kızına şiddet uygulayan dadısıyla yüzleşti! O anları paylaştı

    3 yaşındaki kızına şiddet uygulayan dadısıyla yüzleşti! O anları paylaştı

     Sevgilisinin karısı evi bastı! Ne yapacağını bilemedi

    Sevgilisinin karısı evi bastı! Ne yapacağını bilemedi

     Kot ceketi olay oldu! Sadece göğüs uçlarını örttü

    Kot ceketi olay oldu! Sadece göğüs uçlarını örttü

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tek bir sahnede aldığı ücret şaşkına çevirdiTek bir sahnede aldığı ücret şaşkına çevirdi
    Pastörize sütte kuş gribi virüsü bulundu! "Güvenli mi?" tartışmasıPastörize sütte kuş gribi virüsü bulundu! "Güvenli mi?" tartışması
    Yetişkinler ölmeden önce bunu görüyor ama çocuklar için durum farklıYetişkinler ölmeden önce bunu görüyor ama çocuklar için durum farklı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    'Hindiler, kuzular...' Dün akşama damga vurdu!

    'Hindiler, kuzular...' Dün akşama damga vurdu!

    Milyonlara yeni ödeme! Memur zammı ile 42 bin lirayı aşacak

    Milyonlara yeni ödeme! Memur zammı ile 42 bin lirayı aşacak

    Yetişkinler ölmeden önce bunu görüyor ama çocuklar için durum farklı

    Yetişkinler ölmeden önce bunu görüyor ama çocuklar için durum farklı

    Tek bir sahnede aldığı ücret şaşkına çevirdi

    Tek bir sahnede aldığı ücret şaşkına çevirdi

    Pastörize sütte kuş gribi virüsü bulundu! "Güvenli mi?" tartışması

    Pastörize sütte kuş gribi virüsü bulundu! "Güvenli mi?" tartışması

    Cani anne ve baba 5 haftalık ikiz bebeklerini döverek öldürdü

    Cani anne ve baba 5 haftalık ikiz bebeklerini döverek öldürdü

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.