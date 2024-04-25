Türk turist İran'da zor anlar yaşadı! 'Ahlak kuralları tahmin ettiğimden daha sıkı' dedi... Polis çorap giymesi konusunda uyardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında İran seyahati sırasında ahlak kurallarından söz eden bir Türk, "İran'da ahlak kuralları tahmin ettiğimden çok daha sıkı. Bindiğim takside başımı açtım diye şoför polisten mesajla ceza yedi ve aynı zamanda ayaklarımda sandalet olduğu için ahlak polisi tarafından çorap giymem konusunda uyarıldım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Cumhuriyetin nasıl bir değer olduğunu özetleyen olay." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Valla ben orada yaşayamazdım" yorumunu yaptı.