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    4. Türk turist İran'da zor anlar yaşadı! 'Ahlak kuralları tahmin ettiğimden daha sıkı' dedi... Polis çorap giymesi konusunda uyardı

    Türk turist İran'da zor anlar yaşadı! 'Ahlak kuralları tahmin ettiğimden daha sıkı' dedi... Polis çorap giymesi konusunda uyardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 08:11
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    İran seyahati sırasında yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan bir Türk kadın ahlah kurallarının tahmin ettiğinden daha sıkı olduğunu dile getirdi. Takside başörtüsünü açtığı ve sandalet giydiği için uyarıldığını dile getiren kadının paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında İran seyahati sırasında ahlak kurallarından söz eden bir Türk, "İran'da ahlak kuralları tahmin ettiğimden çok daha sıkı. Bindiğim takside başımı açtım diye şoför polisten mesajla ceza yedi ve aynı zamanda ayaklarımda sandalet olduğu için ahlak polisi tarafından çorap giymem konusunda uyarıldım" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Cumhuriyetin nasıl bir değer olduğunu özetleyen olay." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Valla ben orada yaşayamazdım" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İran
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