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    4. Almanya'nın konuştuğu Türk işçi Kürşat Yıldırım, piyango ikramiyesini kazanarak gündem olmuştu! "Param neredeyse bitmek üzere"

    Almanya'nın konuştuğu Türk işçi Kürşat Yıldırım, piyango ikramiyesini kazanarak gündem olmuştu! "Param neredeyse bitmek üzere"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.04.2024 14:57
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    Almanya’nın Dortmund şehrinde işçi olarak çalışan "Çiko" lakaplı Türk asıllı Kürşat Yıldırım piyangodan büyük ikremiye kazanmıştı. 10 milyon Euro (347 milyon 620 bin TL) kazanan Yıldırım, yatırım yaptığını söylerken neredeyse nakit parasının bitmek üzere olduğunu dile getirdi.

    Almanya’nın Dortmund şehrinde işçi olarak çalışan "Çiko" lakaplı Türk asıllı Kürşat Yıldırım Almanya'daki piyangoyu kazandıktan sonra bir gecede milyoner olmuştu. Türkiye'de bir badem çiftliği satın aldığı iddia edilen Yıldırım'ın lüks araba ve kıyafetlere harcama yaparak bankadaki parasını bitirdiği öne sürüldü.

    "PARAM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

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    Alman medyasına konuşan Yıldırım, "Bankada 8 milyonum yok. Param neredeyse bitmek üzere ama yatırım yaptım. Şehrin kuzey kesiminde şu anda altı evin sahibiyim, bir tanesi de yakında gelecek. Örneğin saatler ve arabalar hâlâ değerlerini koruyor.Herkesin param için endişelenmesi komik. Ama bunun için bir neden yok arkadaşlar. Yakın zamanda tekrar vinç operatörü olarak çalışmak zorunda kalmayacağım" dedi.

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