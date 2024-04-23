Almanya'nın konuştuğu Türk işçi Kürşat Yıldırım, piyango ikramiyesini kazanarak gündem olmuştu! "Param neredeyse bitmek üzere"

Almanya’nın Dortmund şehrinde işçi olarak çalışan "Çiko" lakaplı Türk asıllı Kürşat Yıldırım Almanya'daki piyangoyu kazandıktan sonra bir gecede milyoner olmuştu. Türkiye'de bir badem çiftliği satın aldığı iddia edilen Yıldırım'ın lüks araba ve kıyafetlere harcama yaparak bankadaki parasını bitirdiği öne sürüldü.

"PARAM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

Alman medyasına konuşan Yıldırım, "Bankada 8 milyonum yok. Param neredeyse bitmek üzere ama yatırım yaptım. Şehrin kuzey kesiminde şu anda altı evin sahibiyim, bir tanesi de yakında gelecek. Örneğin saatler ve arabalar hâlâ değerlerini koruyor.Herkesin param için endişelenmesi komik. Ama bunun için bir neden yok arkadaşlar. Yakın zamanda tekrar vinç operatörü olarak çalışmak zorunda kalmayacağım" dedi.