Deniz bir anda kana büründü! Köpek balığı saldırısından kıl payı kurtuldu... Köpek balığını cezalandırmak için sopayla dövdüler

MYNET|DIŞ HABERLER Honduras'ın tatil beldesi Tela bölgesinde 38 yaşındaki turist Roberto Carlose Bu Mejia açık sularda yüzdüğü sırada bir köpek balığının saldırısına uğradı.

Deniz bir anda kana bulanırken Meija gövdesinin ve sağ bacağının yaralanmasına rağmen kendisini kurtarmayı başardı. Yerel bir hastaneye tedavi için götürülen turistin intikamını ise yerli halk almak istedi.

SOPALI CEZA SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Turiste saldıran köpek balığının cezasını ise yerli halk sopalarla verdi. Tekneye açılan ve köpek balığını bulan yerli halk elindeki sopalarla hayvana vurdu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde sersemlemiş köpek balığı uzaklaşmaya çalışırken, bir adamın onu geminin yanında tuttuğu ve sopayla vurmaya devam ettiği ifade edildi.