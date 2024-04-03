Restoranda 900 liralık hesaba 29 bin liralık bahşiş bıraktı! Sosyal medyada gündem yarattı... Nedenini duyan anlam veremedi

TikTok kullanıcısı Scarlett Green tarafından yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcılar tarafından beğeni topladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Green, bir müşterinin saç modelini gördükten sonra "Vay canına, bu çok güzel, izin ver bir fotoğraf çekeyim" dediğini söyledi. Ardından ise saç örgülerinin fotoğrafını çekti.

Sıra hesabı ödemeye geldiğinde ise müşteri yalnızca beş fıçı bira ve 10 tavuk kanadına 30 dolar (yaklaşık 900 TL) ödeme yapacaktı. Bahşiş olarak ise hesabın %20'si olan 6.05 dolar (195 TL) ödemesi bekleniyordu. Ancak müşteri fotoğraf çekim ücretini de eklediğini söyleyerek tam 900 dolarlık bir bahşiş bıraktı.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek gündem yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir keresinde bir müşteri bana barda 1000 dolar bahşiş vermişti ve bar sahibi bahşişi çalışanlar arasında paylaştırırken, bunun kırıntısını bile görmedim. Ertesi gün istifa ettim" yorumunu ekledi.