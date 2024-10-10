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  4. Ünlü kahin Baba Vanga yine formda! 2025 kehanetleri tüyler ürpetmeye yetti... "Sonun başlangıcı" diyerek tarih verdi

Ünlü kahin Baba Vanga yine formda! 2025 kehanetleri tüyler ürpetmeye yetti... "Sonun başlangıcı" diyerek tarih verdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.10.2024 11:12
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Dünyanın en ünlü kahinleri arasında kabul edilen Baba Vanga, Çernobil felaketi, 11 Eylül , Kovid salgını ve Prenses Diana'nın ölümü de dahil olmak üzere tarihin en büyük olaylarının çoğunu önceden tahmin etmesiyle tanınıyordu. Tam adı Vangeliya Pandeva Gushterova olan kör Bulgar kahin bu kez 2025 kehanetleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Ünlü kahin Baba Vanga yine formda! 2025 kehanetleri tüyler ürpetmeye yetti... "Sonun başlangıcı" diyerek tarih verdi

MYNET|DIŞ HABERLER Henüz 12 yaşındayken bir toz fırtınasında kör olduktan sonra kendisine geleceği görme yetisi kazandığı iddia edilen Baba Vanga'nın yaşadığı dönemdeki ünü yerel bölgenin ötesine yayıldı ve çarlardan köylülere kadar herkes onun tavsiyesini almak için Kozhuh dağlarındaki evine gitti. Yazma becerisi olmadığı için söylediği her şey çevresindekiler tarafından belgeleniyordu, yani onun vizyonlarının kağıt üzerinde birinci elden anlatımları yoktu.

Sky History'nin haberine göre , sayısız Bulgar ve Sovyet bilim insanı Vanga'yı yaşamı boyunca inceledi ve test etti ve sonuçta onun tahminlerinde yüzde 85 oranında başarı sağladığı sonucuna varmıştı. Baba Vanga'nın kehanetleri bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Çünkü Baba Vanga, 2025 yılını sonun başlangıcı olarak niteledi.

2025 YILINDA AVRUPA'DA SAVAŞ

İnsanlığın sonunu getirecek olay, Avrupa'da henüz belirlenemeyen ve kıtanın nüfusunu yok edecek bir çatışma olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga kehanet kahin
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