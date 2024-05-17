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    4. Sosyal medyada paylaştığı psikoloji videolarıyla fenomen olan Buse Aydın'a yetkisizlik cezası! Kendisini cinsel terapist olarak tanıtmıştı...

    Sosyal medyada paylaştığı psikoloji videolarıyla fenomen olan Buse Aydın'a yetkisizlik cezası! Kendisini cinsel terapist olarak tanıtmıştı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.05.2024 07:47
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    Sosyal medyada sıklıkla cinsellik yönüyle alakalı paylaştığı psikoloji videolarıyla fenomen olan Buse Aydın'a yetkisizlik cezası verildi. Sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen Aydın, kendisini “cinsel terapist” şeklinde tanıttığı gerekçesiyle 550 bin 59 TL para cezasına çarptırıldı.

    Sosyal medyada "Psikolog Buse Aydın" kullanıcı adıyla paylaşım yapan ve sıklıkla insanları cinsel konularda bilgilendirmek için psikolojik videolar çeken Aydın paylaşımları nedeniyle cezalandırıldı. Kendisini cinsel terapist olarak tanımlayan Aydın'a 550 bin 59 TL para cezası verildi.

    SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

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    Hakkında verilen cezaya ilişkin olarak sosyal medya hesabının hikaye bölümünden açıklamalarda bulunan Aydın, "Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle psikolog olmamla ilgili problem yok. Bildiğiniz gibi ben hep 'cinsel terapist' olarak başlıyordum videolarıma ancak 'cinsel terapist' diye bir ünvan olmadığı için cinsel danışmam dememem gerekiyormuş. Birinci ceza nedeni bu.

    İkinci ceza nedeni olarak vajinismus, erken boşalma gibi hastalık olarak kabul edilen videolar hekimlerin alanına girdiği için bu konular hakkında bilgi vermemem gerekiyormuş. Dolayısıyla videoları kaldırdık. Bu arada bu videolardan birçok kişi yararlanmış durumdaydı. Kanala gelen çok güzel mesajlar vardı. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor malumunuz. Problem yok içeriği değiştirdik komple. Yaptığım işte bir değişim olmadı sadece ünvanı değiştirdik" açıklamasını yaptı.

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