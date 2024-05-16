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    4. Çifte ihanet! En yakın arkadaşı ve sevgilisini yakaladı... Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı: Arkadaşını vurarak öldürdü

    Çifte ihanet! En yakın arkadaşı ve sevgilisini yakaladı... Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı: Arkadaşını vurarak öldürdü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.05.2024 13:29
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    Taylandlı 18 yaşındaki Phichate isimli bir adam, kız arkadaşıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla en yakın arkadaşını vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Phichate, Bangkok yakınlarındaki Samut Prakarn eyaletindeki Bang Phli Polis Karakoluna teslim oldu.

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrinin Samut Prakarn eyaletinde 18 yaşındaki Phichate isimli bir adam, 22 yaşındaki arkadaşı Phongsathorn'u evinde öldürdü. Sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşünerek arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Phichate polise anında teslim oldu. Polis olay yerini araştırdığında Phongsathorn'u yatağında, boynunda, gözünde ve vücudunda çok sayıda kurşun yarasıyla ölü olarak buldu.

    CEP TELEFONUNDA FOTOĞRAFLARINI BULDU

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    Phichate, kendisinin ve kurbanın yakın arkadaş olduklarını ve sık sık birlikte vakit geçirdiklerini, dolayısıyla Phongsathorn'un 14 yaşındaki kız arkadaşını iyi tanıdığını söyledi. Phichate, uzun zamandır sevgilisi ve arkadaşının aralarında gizli bir ilişki olduğundan şüphelendiğini ve yakın zamanda bunun kanıtını keşfettiğini dile getirdi.

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    Phichate, kız arkadaşının telefonunda çiftin mesajlarını ve resimlerini keşfetti ve kız arkadaşının sonunda ilişkiyi itiraf ettiğini iddia etti. Phichate'in kız arkadaşı bu ilişkiyi yalanladı ve bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Kendisinin ve kurbanın sadece arkadaş oldukları ve hiçbir zaman cinsel bir ilişki yaşamadıkları konusunda ısrar etti.

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    Tayland Aldatma ihanet
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