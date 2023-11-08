Sosyal medya fenomeni Francia James pizzacıya yaptığı sürprizle viral oldu! Kapıyı tamamen üstsüz açınca şaşırttı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James ve arkadaşı Louisa Khovanski Instagram'ın limitlerini zorlayan bir paylaşımla gündem yarattı. Fenomen isimler sipariş ettikleri pizzayı "özel bir teslimat" diyerek üstsüz bir şekilde teslim aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Francia James ve arkadaşı Louisa Khovanski'nin tercih ettikleri kombin kullanıcıları şaşkına çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle pizzacının ilk tepkisini görmek isterdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şeyi beklemiyordum" yorumunu yaptı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.