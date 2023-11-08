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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James pizzacıya yaptığı sürprizle viral oldu! Kapıyı tamamen üstsüz açınca şaşırttı

    Sosyal medya fenomeni Francia James pizzacıya yaptığı sürprizle viral oldu! Kapıyı tamamen üstsüz açınca şaşırttı

    08.11.2023 10:16 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Francia James yine limitleri zorladı. Fenomen isim ve arkadaşı Louisa Khovanski sipariş ettikleri pizzayı almak için tercih ettikleri kombinleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının dikkatini çekti.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James ve arkadaşı Louisa Khovanski Instagram'ın limitlerini zorlayan bir paylaşımla gündem yarattı. Fenomen isimler sipariş ettikleri pizzayı "özel bir teslimat" diyerek üstsüz bir şekilde teslim aldı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    kapak1

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Francia James ve arkadaşı Louisa Khovanski'nin tercih ettikleri kombin kullanıcıları şaşkına çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle pizzacının ilk tepkisini görmek isterdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şeyi beklemiyordum" yorumunu yaptı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James

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