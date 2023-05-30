Doktorları bile şaşkına çeviren vaka! Anüsüne deodorant sıkışınca acilen ameliyata alındı...

İran’da yaşayan 30 yaşındaki ismi açıklanmayan bir hasta mide ağrısı ve acı hissiyle acile servise başvurdu. Doktorlar ağrı ve acının nedenini tespit edebilmek için bir dizi inceleme yaptı. Sonunda ise söz konusu ağrı ve acının arkasında anüse sıkışan yabancı bir cisim olduğu tespit edildi. Yakın zamanlı bir tıp dergisinde yer alan rapora göre, 30 yaşındaki hastanın anüsünde bir deodorant şişesinin sıkıştığı belirtildi.

CERRAHİ PROSEDÜR DEVREYE GİRDİ

Daily Mail’de yer alan habere göre doktorlar cerrahi prosedürü devreye sokarak hastanın midesini kesip sıkışan yabancı cismi çıkarttı. Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde gerçekleşen işlemin sonrasında bir gün hastanede kalan adam taburcu oldu.