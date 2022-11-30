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  4. Ayılıp ayılıp bir daha bayıldı! Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye giren adamın görüntüleri gündem oldu

Ayılıp ayılıp bir daha bayıldı! Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye giren adamın görüntüleri gündem oldu

30.11.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’da kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın aynı anda 3 kadınla cinsle ilişkiye girdikten sonra fenalaştığı anlara yer verildi. Kadınların desteği olmadan ayakta durmakta zorlanan adama ilk müdahaleyi çevrede bulunan kişiler yaptı. Sandalyeye oturtulan adamın ayılması için yüzüne su atıldı.

Nijerya’da bir evde çekildiği iddia edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam üç kadınla aynı anda cinsel birliktelik yaşamak istedi. Tüm uyarılara rağmen isteğini hayata getirme konusunda ısrarcı davranan ismi açıklanmayan adam yaşadığı cinsel birlikteliğin ardından fenalaştı. Olay yerine gelen kişilerin kendisine getirmeye çalıştığı adam tek başına dahi ayakta durmakta zorlanırken dakikalar içinde defalarca bayıldı.

YÜZÜNE SU ATTILAR

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Yürüyemediği için bir kadın tarafından taşınan adam önce bir sandalyeye oturuldu. Ardından ise sağlık görevlileri olay yerine gelene kadar çevredekiler tarafından yüzüne su atıldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Nijerya

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