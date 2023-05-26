Epilepsi nöbeti geçirdi! Yanlışlıkla yuttuğu takma dişi ciğerine saplandı... Doktorları bile şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan 22 yaşındaki bir adam epilepsi nöbeti geçirdi. Geçirdiği nöbetin sonrasında sürekli olarak devam eden öksürük krizi ve hırıltı sesi duyan genç adam hastaneye başvurdu. Hastanede çekilen röntgende genç adamın ciğerine sıkışan yaklaşık 4 santimlik bir takma diş fark edildi.

CERRAHİ OPERASYONLA ALINDI

Cureus tıp dergisinde yayınlanan makalede vakada takma dişin hastanın akciğerin hava yoluna sıkıştığı belirtildi. Doktorlar takma dişi esnek bir tüp yardımıyla bronoskopi yaparak çıkarttı. Operasyon sırasında hastanın akciğer hava yolundaki kasların sıkışması anlamına gelen bronkospazm yaşadığı belirtildi. Hasta streoit tedavisinin ardından taburcu edildi.