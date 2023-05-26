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  4. Epilepsi nöbeti geçirdi! Yanlışlıkla yuttuğu takma dişi ciğerine saplandı... Doktorları bile şaşırttı

Epilepsi nöbeti geçirdi! Yanlışlıkla yuttuğu takma dişi ciğerine saplandı... Doktorları bile şaşırttı

26.05.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 22 yaşındaki bir adam geçirdiği epilepsi nöbeti sırasında takma dişlerini yanlışlıkla yuttu. Ölümle burun buruna gelen genç adam ciğerine saplanan takma diş nedeniyle öksürük krizine girdi ve nefes alma zorluğu yaşadı. Hastaneye kaldırılan genç adamın röntgen sonuçlarını gören doktorlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uygulanan tedavinin ardından hastanın taburcu edildiği ifade edildi.

Epilepsi nöbeti geçirdi! Yanlışlıkla yuttuğu takma dişi ciğerine saplandı... Doktorları bile şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan 22 yaşındaki bir adam epilepsi nöbeti geçirdi. Geçirdiği nöbetin sonrasında sürekli olarak devam eden öksürük krizi ve hırıltı sesi duyan genç adam hastaneye başvurdu. Hastanede çekilen röntgende genç adamın ciğerine sıkışan yaklaşık 4 santimlik bir takma diş fark edildi.

CERRAHİ OPERASYONLA ALINDI

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Cureus tıp dergisinde yayınlanan makalede vakada takma dişin hastanın akciğerin hava yoluna sıkıştığı belirtildi. Doktorlar takma dişi esnek bir tüp yardımıyla bronoskopi yaparak çıkarttı. Operasyon sırasında hastanın akciğer hava yolundaki kasların sıkışması anlamına gelen bronkospazm yaşadığı belirtildi. Hasta streoit tedavisinin ardından taburcu edildi.

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epilepsi Amerika takma diş

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