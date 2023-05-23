24 saat boyunca aralıksız cinsel ilişkiye girince hastanelik oldu! Cinsel organının kesilmesi gerekebilir

İtalya’nın Grosseto kentinde ismi açıklanmayan 50 yaşındaki Alman bir adam 24 saat aralıksız bir şekilde cinsel ilişkiye girdikten sonra hastanelik olduğu ifade edildi. Uyuşturucu etkisinde olduğu ifade edilen adam yerel basında yer alan haberlere göre yoğun bakıma alındı.

CİNSEL ORGANINI KAYBEDEBİLİR

Hastanede tedavi altına alınan adamın ve eşinin kimliği gizli tutulurken Alman adamın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Alman adam penisinde ve skrotumunda nekroza neden olan septik bir şok geçirdi. Tedavisine büyük bir hızla devam edilen adamın cinsel organının ampute edilme durumunun doğabileceği söylendi.