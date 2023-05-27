İlişki sırasında ‘çıt’ sesini duydu! Sonrası tam bir kabus... Cinsel organı üç farklı yerinden kırıldı

36 yaşındaki Tanzanyalı bir adam cinsel ilişki sırasında ‘çıt’ sesi duyduğunu ve ardından penisinde büyük bir acı hissettiğini dile getirdi. Cinsel organı şişmeye başlayan adam hastaneye gittiğinde ise penisinin üç farklı noktadan kırıldığını öğrendi. 36 yaşındaki Tanzanyalı, olaydan sonra uzvunun şiş, kanlı ve ağrılı kalması üzerine tedavi altına alındı.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Daily Mail'in haberine göre sağlık görevlileri, o zamandan beri bir tıp dergisinde yer alan "son derece nadir ürolojik acil durum" üzerinde 36 yaşındaki Tanzanyalı adamı ameliyata aldı. Adam o zamandan beri tamamen iyileşti.