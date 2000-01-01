EĞİTİM

Üniversite Bölümleri, Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
IŞIK ÜNİVERSİTESİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MEF ÜNİVERSİTESİ MEF ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
SANKO ÜNİVERSİTESİ SANKO ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TARSUS ÜNİVERSİTESİ TARSUS ÜNİVERSİTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ TED ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TOROS ÜNİVERSİTESİ TOROS ÜNİVERSİTESİ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZON ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
UFUK ÜNİVERSİTESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
GİRNE ÜNİVERSİTESİ GİRNE ÜNİVERSİTESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ
KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE REHBERİ

Soluksuz geçen hazırlık sürecinin ardından başarılı bir sınav geçiren öğrenciler, süreci tamamladıkları anda yeni bir soru ile karşı karşıya kalır: Hangi üniversiteyi seçmeliyim? Aynı ve farklı illerdeki birçok üniversiteyi tercih listesine alan öğrenciler, karar aşamasında hayatlarının en zor sürecini geçirebilir. Bu noktada ihtiyaç duyulan ise üniversite rehberi olur. Öğrenciler üniversite rehberi sayesinde üniversite tercihleri için neleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini öğrenebilir. Üniversite bölümleri, üniversite taban puanları ya da üniversite başarı sıralaması gibi birçok noktayı dikkate alması gerektiğini fark eden öğrenciler, vakıf ve devlet üniversiteleri ile ilgili de beklentilerine göre hangisini seçeceklerine dair karar verme şansı bulurlar.

YKS taban puanları, her yıl üniversite sıralamaları ve alınan puanlara göre yenilenerek listelenir. Üniversite taban puanları öğrenilmek istendiğinde sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil bölümlerinin yanı sıra 2 yıllık ve 4 yıllık şeklinde filtreleme ile inceleme yapılır. Bir önceki yılın üni taban puanları ile ilgili sıralamayı inceleyen öğrenciler, sınavdan aldıkları puan ve 2022 YKS sıralama sonucu ile üniversite tercihlerini oluşturabilir. Baz alınan bir önceki yıla ait yerleştirme sonuçları, doğru sıralama ile üniversite başvurusu yapılmasına yardımcı olur. Bu da öğrencilere, doğru tercih yaparak bir üniversiteye yerleşme fırsatı tanır. Ayrıca önceki yıllara ait YKS taban puanları hakkında bilgi sahibi olmak, yıl boyunca deneme sınavlarına giren adayların, elde ettikleri sonuçlara göre nereyi kazanıp kazanamayacaklarını da görebilmelerine yardımcı olur.

Bu yıl sınava girecek öğrenciler, 2022 üniversite taban puanları baz alınarak yerleştirilecektir. Bu noktada dikkate alınması gereken bir başka husus TYT, AYT ve YDT puanlarıdır. İki yıllık yüksek okula girmek isteyen öğrencilerin göz önünde bulundurması gereken puanlar, TYT taban puanları olur. TYT bölümleri taban puanları göz önünde bulundurularak yapılan tercihlerde öğrenciler, iki yıllık yüksekokul bölümlerine yerleştirilir. Üniversite bölüm puanları ise 4 yıllık lisans eğitimi görecek öğrenciler için listelenir. Tüm öğrenciler üniversite yerleştirme puanlarını göz önünde bulundurarak tercih sürecini tamamlar.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

YGS'de liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

YGS'de liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporlar erişime açıldı

LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporlar erişime açıldı

YKS üniversite taban puanları 2022: ÖSYM 2, 4 yıllık lisans ön lisans üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarında son durum

YKS üniversite taban puanları 2022!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı

2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sayısal bölümler taban puanları 2022: Sayısal puanı ile (MF) öğrenci alan üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları

Sayısal bölümler taban puanları kaç?

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