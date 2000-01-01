Soluksuz geçen hazırlık sürecinin ardından başarılı bir sınav geçiren öğrenciler, süreci tamamladıkları anda yeni bir soru ile karşı karşıya kalır: Hangi üniversiteyi seçmeliyim? Aynı ve farklı illerdeki birçok üniversiteyi tercih listesine alan öğrenciler, karar aşamasında hayatlarının en zor sürecini geçirebilir. Bu noktada ihtiyaç duyulan ise üniversite rehberi olur. Öğrenciler üniversite rehberi sayesinde üniversite tercihleri için neleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini öğrenebilir. Üniversite bölümleri, üniversite taban puanları ya da üniversite başarı sıralaması gibi birçok noktayı dikkate alması gerektiğini fark eden öğrenciler, vakıf ve devlet üniversiteleri ile ilgili de beklentilerine göre hangisini seçeceklerine dair karar verme şansı bulurlar.

YKS taban puanları, her yıl üniversite sıralamaları ve alınan puanlara göre yenilenerek listelenir. Üniversite taban puanları öğrenilmek istendiğinde sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil bölümlerinin yanı sıra 2 yıllık ve 4 yıllık şeklinde filtreleme ile inceleme yapılır. Bir önceki yılın üni taban puanları ile ilgili sıralamayı inceleyen öğrenciler, sınavdan aldıkları puan ve 2022 YKS sıralama sonucu ile üniversite tercihlerini oluşturabilir. Baz alınan bir önceki yıla ait yerleştirme sonuçları, doğru sıralama ile üniversite başvurusu yapılmasına yardımcı olur. Bu da öğrencilere, doğru tercih yaparak bir üniversiteye yerleşme fırsatı tanır. Ayrıca önceki yıllara ait YKS taban puanları hakkında bilgi sahibi olmak, yıl boyunca deneme sınavlarına giren adayların, elde ettikleri sonuçlara göre nereyi kazanıp kazanamayacaklarını da görebilmelerine yardımcı olur.

Bu yıl sınava girecek öğrenciler, 2022 üniversite taban puanları baz alınarak yerleştirilecektir. Bu noktada dikkate alınması gereken bir başka husus TYT, AYT ve YDT puanlarıdır. İki yıllık yüksek okula girmek isteyen öğrencilerin göz önünde bulundurması gereken puanlar, TYT taban puanları olur. TYT bölümleri taban puanları göz önünde bulundurularak yapılan tercihlerde öğrenciler, iki yıllık yüksekokul bölümlerine yerleştirilir. Üniversite bölüm puanları ise 4 yıllık lisans eğitimi görecek öğrenciler için listelenir. Tüm öğrenciler üniversite yerleştirme puanlarını göz önünde bulundurarak tercih sürecini tamamlar.