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Son dakika: 2027 LGS sınav tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav uygulama takvimini yayınladı. Takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2027 Pazar günü yapılacak.

Son dakika: 2027 LGS sınav tarihi belli oldu
Melih Kadir Yılmaz

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayınlandı.

Son dakika: 2027 LGS sınav tarihi belli oldu 1

LGS SINAVI 13 HAZİRAN 2027'DE

Yayınlanan takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'ın tarihi açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Son dakika: 2027 LGS sınav tarihi belli oldu 2

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak sınavda, tüm soruların öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacağı belirtildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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