Son dakika: 2027 LGS sınav tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayınlandı.

LGS SINAVI 13 HAZİRAN 2027'DE

Yayınlanan takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'ın tarihi açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak sınavda, tüm soruların öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacağı belirtildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.