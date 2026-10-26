MEB daha duyurmadı bile! Fırsatçılar hemen 'tuzak' kurdu: Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) okullardaki yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesinde ortak standart getiren Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu bugün yayımlanacak. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden bugün kullanıma açılan sistemle birinci dönem birinci yazılı sınavları 3-13 Kasım arasında yapılacak.

FIRSATÇILAR SORU BİLE HAZIRLAMIŞ

Ancak daha sistem açılmadan OYSS adını kullanan bir internet sitesi ortaya çıktı. Google aramalarında MEB'in resmî sayfasının hemen altında yer alan site, öğrencilerin yeni sınav sistemiyle ilgili merakını fırsata çevirdi. Sitede öğrencilerden sınıf ve ders seçmeleri isteniyor. Ardından MEB'in sınavlarda uygulayacağı tüm senaryoların ve açık uçlu örnek soruların bulunduğu izlenimi veriliyor.

Ancak sitedeki bazı senaryolar için sunulan sınav örnekleri, MEB'in resmî soru havuzundan alınan sorular değil, sitenin kendi hazırladığı örneklerden oluşuyor. Bakanlık, sistemin duyurulmasıyla birlikte soru havuzundaki bütün soruların öğretmenlerin erişimine açılmayacağını özellikle vurgulamıştı. Başlangıçta gündeme gelen 8 bin soruluk havuzun tamamının görülmesinin yeni bir sektör oluşturabileceği yönündeki endişelere karşılık, öğretmenlerin yalnızca sınav için havuzdan seçilen soruları görebileceği belirtilmişti.

'ÖZEL DERS PAKETLERİ' SATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, altı soruluk bir sınavda dört soru havuzdan gelecek, iki soruyu ise öğretmen hazırlayacak. Öğretmen, ihtiyaç duyması hâlinde havuzdan gelen sorularda da değişiklik yapabilecek. Buna rağmen sitede tüm senaryoların ve örnek soruların yer aldığı izlenimi oluşturuluyor. Oysa sitedeki örnekler MEB'in resmî soru havuzuna ait değil.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, sitenin dikkat çeken bir başka yönü ise reklamları. Kullanıcılar sayfada dolaştıklarında ücretli özel ders paketlerine yönlendiren reklamlarla karşılaşıyor. “Özel ders paketleri” başlığı altında sunulan hizmetlerde çevrim içi canlı dersler, grup dersleri, çalışma föyleri ve öğretmen geri bildirimi gibi imkânlar tanıtılıyor. Kullanıcılar ayrıca iletişim kurmaya davet ediliyor. Böylece OYSS hakkında bilgi ve örnek soru arayan öğrencilerin ilgisi, ücretli özel ders hizmeti sunan başka bir platforma trafik sağlamak için kullanılıyor.

“MEB'İ TAKİP EDİN” UYARISI

Sorularımızı cevaplayan Bakanlık kaynakları ise uyarıda bulundu. OYSS hakkında bilgi arayan öğrencilerin karşısına çıkan bu tür sitelerin resmî kaynaklarla karıştırılma riski taşıdığına dikkat çekerek, doğru bilgi için MEB'in resmî kanallarının takip edilmesi gerektiğini vurguladılar.