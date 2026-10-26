EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

MEB daha duyurmadı bile! Fırsatçılar hemen 'tuzak' kurdu: Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor

Okullarda ortak bir standart getirme amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu daha yayımlanmadan dolandırıcılar sitenin sahte versiyonunu çıkardı. Sitede MEB'in hazırladığı resmi soru havuzundan sorular değil kendi sorularını hazırlayan dolandırıcılar, site üzerinden ücretli özel ders paketlerine yönlendirmeye çalışıyor!

MEB daha duyurmadı bile! Fırsatçılar hemen 'tuzak' kurdu: Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor
Doğukan Akbayır

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) okullardaki yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesinde ortak standart getiren Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu bugün yayımlanacak. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden bugün kullanıma açılan sistemle birinci dönem birinci yazılı sınavları 3-13 Kasım arasında yapılacak.

MEB daha duyurmadı bile! Fırsatçılar hemen tuzak kurdu: Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor 1

FIRSATÇILAR SORU BİLE HAZIRLAMIŞ

Ancak daha sistem açılmadan OYSS adını kullanan bir internet sitesi ortaya çıktı. Google aramalarında MEB'in resmî sayfasının hemen altında yer alan site, öğrencilerin yeni sınav sistemiyle ilgili merakını fırsata çevirdi. Sitede öğrencilerden sınıf ve ders seçmeleri isteniyor. Ardından MEB'in sınavlarda uygulayacağı tüm senaryoların ve açık uçlu örnek soruların bulunduğu izlenimi veriliyor.

Ancak sitedeki bazı senaryolar için sunulan sınav örnekleri, MEB'in resmî soru havuzundan alınan sorular değil, sitenin kendi hazırladığı örneklerden oluşuyor. Bakanlık, sistemin duyurulmasıyla birlikte soru havuzundaki bütün soruların öğretmenlerin erişimine açılmayacağını özellikle vurgulamıştı. Başlangıçta gündeme gelen 8 bin soruluk havuzun tamamının görülmesinin yeni bir sektör oluşturabileceği yönündeki endişelere karşılık, öğretmenlerin yalnızca sınav için havuzdan seçilen soruları görebileceği belirtilmişti.

MEB daha duyurmadı bile! Fırsatçılar hemen tuzak kurdu: Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor 2

'ÖZEL DERS PAKETLERİ' SATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, altı soruluk bir sınavda dört soru havuzdan gelecek, iki soruyu ise öğretmen hazırlayacak. Öğretmen, ihtiyaç duyması hâlinde havuzdan gelen sorularda da değişiklik yapabilecek. Buna rağmen sitede tüm senaryoların ve örnek soruların yer aldığı izlenimi oluşturuluyor. Oysa sitedeki örnekler MEB'in resmî soru havuzuna ait değil.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, sitenin dikkat çeken bir başka yönü ise reklamları. Kullanıcılar sayfada dolaştıklarında ücretli özel ders paketlerine yönlendiren reklamlarla karşılaşıyor. “Özel ders paketleri” başlığı altında sunulan hizmetlerde çevrim içi canlı dersler, grup dersleri, çalışma föyleri ve öğretmen geri bildirimi gibi imkânlar tanıtılıyor. Kullanıcılar ayrıca iletişim kurmaya davet ediliyor. Böylece OYSS hakkında bilgi ve örnek soru arayan öğrencilerin ilgisi, ücretli özel ders hizmeti sunan başka bir platforma trafik sağlamak için kullanılıyor.

MEB daha duyurmadı bile! Fırsatçılar hemen tuzak kurdu: Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor 3

“MEB'İ TAKİP EDİN” UYARISI

Sorularımızı cevaplayan Bakanlık kaynakları ise uyarıda bulundu. OYSS hakkında bilgi arayan öğrencilerin karşısına çıkan bu tür sitelerin resmî kaynaklarla karıştırılma riski taşıdığına dikkat çekerek, doğru bilgi için MEB'in resmî kanallarının takip edilmesi gerektiğini vurguladılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrenci affı kapsamında yatay geçişte taban puan düzenlemesiÖğrenci affı kapsamında yatay geçişte taban puan düzenlemesi
Tartışılan takvime saatli yanıtTartışılan takvime saatli yanıt

Anahtar Kelimeler:
meb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.