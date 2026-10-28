ÖSYM Başkanı duyurdu! YKS takvimi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2027-YKS oturumlarının 19-20 Haziran günlerinde düzenleneceğini duyurdu. Açıklamada, sınava yönelik başvuru sürecinin 4 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında kabul edileceği belirtildi.

YKS TARİHİ 19-20 HAZİRAN

YKS'nin, 2027 yılında da üniversite eğitimi almak isteyen milyonlarca adayın katılımıyla yapılacağı belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2027-YKS, 19-20 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 19 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 20 Haziran Pazar günü düzenlenecek. YKS başvuruları, 4 Şubat- 2 Mart tarihlerinde alınacak, sınav sonuçları ise 21 Temmuz tarihinde açıklanacak. Üç oturumdan oluşacak sınavda adayların farklı alanlardaki bilgi ve becerileri ölçülecek. ÖSYM, sınavın uygulanmasına ilişkin süreçleri ilgili kılavuz ve duyurularla kamuoyuna bildirecek" açıklamasında bulundu.

ASKERİ ADAY BELİRLEME SINAVI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı'nın ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirileceğini dile getiren Ersoy, "Adayların kariyer ve eğitimleri için önemli aşamalar MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava ilişkin başvurular 13 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 15 Nisan tarihinde açıklanacak. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 18 Temmuz ‘da yapılacak. Sınavın sonuçları 12 Ağustos' ta duyurulacak" değerlendirmesinde bulundu.

KPSS BAŞVURULARI

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) başvurularına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ersoy, "KPSS başvuruları, 8-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 12 Eylül tarihinde, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 18 Eylül ‘de, 2. gün oturumları ise 19 Eylül'de düzenlenecek. Kamu görevlerinde kariyer hedefleyen adayların katılacağı sınavlar, adayların alanlarına ilişkin birikimlerinin ölçülmesine yönelik uygulanacak. KPSS sonuçları 13 Ekim tarihinde duyurulacak" ifadelerini kullandı.

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) başvurularının 19-29 Mart tarihleri arasında alınacağını aktaran Ersoy, "Ülkemizin geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin belirlenmesinde önemli bir aşama olan MEB-AGS 8 Mayıs'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. MEB-AGS başvuruları 19-29 Mart tarihleri arasında alınacak, sınav sonuçları 11 Haziran tarihinde açıklanacak" dedi.

ALES

2027 yılında 3 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) düzenleneceğini bildiren Ersoy, "ALES/1 18 Nisan'da, ALES/2 11 Temmuz'da, ALES/3 28 Kasım'da uygulanacak. 2027-2028 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi Özel Yetenek Sınavı (2027-ÖZYES) 21-24 Temmuz'da yapılacak. Sınavın başvuruları 1-10 Haziran'da alınacak. Sonuçlar 18 Ağustos'ta açıklanacak" açıklamasında bulundu.

ADAYLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Ersoy, 2027 yılında gerçekleştirilecek sınavların adaylar, aileleri ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, tüm adaylara sınavlarda başarı temennisinde bulundu. ÖSYM'nin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde güvenilirlik, erişilebilirlik ve aday odaklılık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, sınav uygulamalarında teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanarak süreçleri geliştirmeye devam ettiğini ifade eden Ersoy, ÖSYM'nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, sınavların uluslararası standartlara uygun, güvenli, şeffaf ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.