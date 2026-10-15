Kocaeli’de okullar 16 Ekim cuma yarın tatil mi? Valilik duyurdu

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağışa ilişkin yeni karar alındı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre yağışların 16 Ekim 2026 Cuma günü etkisini azalarak da olsa sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valilik açıklamasına göre, 16 Ekim Cuma günü Kocaeli genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Kararın, kentte etkili olan sağanak yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı alındığı bildirildi.

BAZI KAMU PERSONELİ İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Valilik, eğitime ara verilen gün kapsamında bazı kamu personelinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

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Buna göre kamu kurumlarında çalışan gaziler, malul gaziler, hamileler, engelliler ve kronik hastalığı bulunan personel bir gün idari izinli olacak.

Ayrıca rehabilitasyon merkezlerine, anaokullarına ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak. Kurumların çalışma işleyişi açısından mesaisi zorunlu olan personel ise bu kapsamın dışında tutulacak.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: