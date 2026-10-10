MEB duyurdu, tarihler belli oldu: Kasım'da 9 günlük tatil var!

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. MEB’in açıkladığı takvime göre öğrenciler, 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında ara tatil yapacak.

9 GÜNLÜK TATİL

13 Kasım Cuma günü derslerin sona ermesiyle birlikte tatile çıkacak öğrenciler, hafta sonlarının da eklenmesiyle kesintisiz 9 günlük dinlenme fırsatı bulacak.

ÖĞRENCİLER 23 KASIM’DA OKULA DÖNECEK

Kasım ara tatili, 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından hafta sonunun da tamamlanmasıyla öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Öğrenciler ve öğretmenler, ara tatilin ardından birinci dönem eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecek.