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Görüntüler korku filmlerini aratmadı! Bahçesine kurduğu kamera başına bela oldu... “İki kadın ölü geyiği çiğ çiğ yedi”

06.06.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan Corinea Stanhope isimli bir kadın bahçesinde ölü bir geyik bulduktan sonra vahşi hayvanların davranışlarını incelemek için bir kamera sistemi kurmaya karar verdi. Ölen geyiği yemek için gelen hayvanları gözlemlemek isteyen genç kadın hiç beklemediği manzarayla karşılaştı. Kamera kayıtlarını incelediklerinde yarı çıplak iki kadının geldiğini ve hayvanı çiğ çiğ yediklerini gördü. Sosyal medyadan yapılan paylaşım kısa sürede viral oldu.

Görüntüler korku filmlerini aratmadı! Bahçesine kurduğu kamera başına bela oldu... “İki kadın ölü geyiği çiğ çiğ yedi”

Kanada'daki Powell Nehri'nin yakınlarında yaşayan Corinea Stanhope isimli hemşire bir kadın bahçesinde ölü bir geyik bulduktan sonra vahşi doğanın dinamiklerini incelemeye karar vererek bahçesini görecek şekilde bir kamera yerleştirdi. 36 yaşındaki genç kadın ertesi gün geyik leşini yemek için gelen hayvanları incelemek adına kamera görüntülerini açtığında şoke oldu.

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76 yaşındaki büyükbabası Bob ile birlikte izledikleri görüntülerde geyik leşinin önünde diz çökmüş yarı çıplak iki kadının olduğunu görüldü. Geyik ölüsünün başında duran kadınların bellerinden aşağılarında bir kumaş parçası olduğu, saçlarının keçeleştiği ve yüzlerinin görülmediği fark edildi.

“ÇOK KORKUNÇTU”

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Kamera kayıtlarını Mirror’a veren genç kadın, “Ölü bir geyik vardı ve biz de vahşi doğanın işleyişini incelemek istedik. İlk gün kamerada bir vaşak gördük. İkinci gün ise dedem kamerada çıplak insanlar gördüğünü söyledi. İnanamadım ve kayıtları kontrol ettiğimde haklıydı. Cadıları kaydettim ve çok korkunçtu. İki kadın ölü geyiği çiğ çiğ yedi” dedi.

“UMARIM BİR ŞAKADIR”

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Sosyal medya paylaşımının ardından kullanıcıların duruma büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Corinea Stanhope, yorumların cadı ve yerel bir tarikatın ayini üzerine odaklandığını söyledi. Kasabada ölülerin kemiklerini toplayan yerel bir tarikat söylentilerinin bulunduğu dile getiren Stanhope, “Bunun gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Görüntüleri yayınladığımda insanlar bu tarikattan bahsetti. Bir arkadaşım, ormanda ölü sincap taşıyan iki kişiye rastladığını söyledi. O bölgede gezinirken atlar her zaman korkar ve gerilir. Başlangıçta hiçbir şey düşünmüyordum ama şimdi onlara inanıyorum” diye konuştu.

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Büyükbaba Bob ise Stanhope ile kesinlikle aynı fikirde değildi. Büyükbaba, yoldan geçen bazı kişilerin kamera kurduklarını gördüğünü ve kendilerine şaka yapmak istediklerini düşündüğünü söyledi. Büyükbabasının fikrinin kendisini daha iyi hissettirdiğini söyleyen Stanhope, “Umarım bu bir şakadır” ifadelerini kullandı.

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