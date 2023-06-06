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Böylesi kimsenin aklına gelmez! Doktor 16 yaşındaki hastasına ikram ettiği kahvenin içine spermini koydu... Gerçeği tadı ortaya çıkarttı

06.06.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Taunton şehrindeki bir hastanede doktor olarak görev yapan Nicholas John Chapman, 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koyarak cinsel saldırıda bulunma suçundan yargılanıyor. Genç kızın fincanın dibinde sümüksü bir yapıyı fark etmesi üzerine duruma polise şikayet etmesiyle Dr. Chapman görevinden uzaklaştırıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Böylesi kimsenin aklına gelmez! Doktor 16 yaşındaki hastasına ikram ettiği kahvenin içine spermini koydu... Gerçeği tadı ortaya çıkarttı

55 yaşındaki Dr. Nicholas John Chapman, bir mahkeme tarafından 16 yaşındaki hastanın kahvesine spermini koyarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanmaya başlandı. Gloucester Kraliyet Mahkemesi’nde yasal nedenlerle adı verilemeyen kurbanın ifadesinde sanık tarafından kendisine verilen sıcak bir içeceği bitirdiğinde bardağının dibinde "sümüksü" bir madde bulması üzerine durumu polise bildirdiği ifadeleri yer aldı. Şüpheli örnekler bulunduktan sonra yapılan laboratuvar testinde maddenin doktora ait sperm örnekleri olduğu doğrulandı.

“BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM”

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Laboratuvar sonuçlarının ardından Dr. Chapman görevinden uzaklaştırıldı. 16 yaşındaki hasta kahvenin tadında bir gariplik olduğunu düşünmesine rağmen hiçbir zaman sperm eklendiğinin aklına bile gelmediğini ifade ederek, “Bir an bile düşünmedim. İçeceğimden bir yudum aldım ve lavaboya tükürme ihtiyacı hissettim. Tadı doğru değildi. Kalanını lavaboya boşalttı. Lavaboda koyu ve yapışkan bir maddenin varlığını fark ettim. Olmaması gereken bir şeydi ama asla sperm olabileceğini bir an bile düşünmedim” dedi.

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