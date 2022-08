İnternetten sperm satın aldı! “Hep kendi başıma çocuk sahibi olmak istedim”

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Skylar isimli bir kadın, tek başına bir hamilelik süreci geçirmeye karar verdiğinde internetten bulduğu bir donörün spermlerini satın aldı. Çevresindeki herkesten hamileliğini gizli tutan Skylar, doğum sürecinde ona rehberlik yapabilecek bir doğum partnerine 2 bin sterlin ödedi ve çocuğunu kucağına aldığında büyük bir mutluluk yaşadı.

Bir çocuk sahibi olmak için 30 yaşını beklemeyi planladığını söyleyen Skylar, “Her zaman bir kızım olacağını biliyordum ve bir bebek sahibi olmak için 30 yaşıma kadar beklemeyi planlamıştım.Ama 27 yaşındayken bir aydınlanma yaşadım, çocuk sahibi olmak için daha fazla bekleyemedim. Her zaman bir sperm donöründen hamile kalacağımı biliyordum. Kızımı büyütmek veya çocuğumu paylaşmak için başka birine güvenmek zorunda kalmak istemedim. Kendimden başka kimseden bebek sahibi olmayı asla planlamadım. Her zaman her şeyi kendi şartlarıma göre yapmak istedim” dedi.