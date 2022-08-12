İnternetten sperm satın aldı! “Hep kendi başıma çocuk sahibi olmak istedim”

28 yaşındaki Skylar isimli bir kadın, kendisini bir donörün spermiyle nasıl döllediğini, hamileliğini çevresinden gizli tuttuğunu ve bir çocuk sahibi olmak için 2 bin sterlinlik doğum partneri ücreti ödediğini anlattı. Çocuğunu başka kimseyle paylaşmak istemediğini dile getiren kadın uzun yıllardır sperm donörü fikrinin kendisinde mevcut olduğunu ve hayata geçirmek için 30 yaşını beklediğini söyledi. Bekar bir anne olan Skylar, partneri olsun ya da olmasın 30 yaşında bir çocuk sahibi olmak istediğine karar verdiğinde posta yoluyla bir sperm örneğinin kendisine ulaştırılma fikrine sıcak baktığını ve 2 yıl daha beklemek istemediğini dile getirerek 28 yaşında çocuğunu kucağına aldı.

“BİR AYDINLANMA YAŞADIM”

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Skylar isimli bir kadın, tek başına bir hamilelik süreci geçirmeye karar verdiğinde internetten bulduğu bir donörün spermlerini satın aldı. Çevresindeki herkesten hamileliğini gizli tutan Skylar, doğum sürecinde ona rehberlik yapabilecek bir doğum partnerine 2 bin sterlin ödedi ve çocuğunu kucağına aldığında büyük bir mutluluk yaşadı.

Bir çocuk sahibi olmak için 30 yaşını beklemeyi planladığını söyleyen Skylar, “Her zaman bir kızım olacağını biliyordum ve bir bebek sahibi olmak için 30 yaşıma kadar beklemeyi planlamıştım.Ama 27 yaşındayken bir aydınlanma yaşadım, çocuk sahibi olmak için daha fazla bekleyemedim. Her zaman bir sperm donöründen hamile kalacağımı biliyordum. Kızımı büyütmek veya çocuğumu paylaşmak için başka birine güvenmek zorunda kalmak istemedim. Kendimden başka kimseden bebek sahibi olmayı asla planlamadım. Her zaman her şeyi kendi şartlarıma göre yapmak istedim” dedi.

Hamilelik sürecinin başından söz eden Skylar, “İnternette bana benzeyen, sağlıklı ve yaratıcı bir sperm donörü buldum. Sonra yasal bir anlaşma yaptık ve meni kargoyla bana ulaştı. Soğutucu özelliği olan bir ambalajda geldi. Sonra kendimi yapay olarak dölledim ve inanılmaz kolay bir süreçti. Gebelik testi yaptığımda pozitif olduğunu görmek beni çok mutlu etti” diye konuştu.