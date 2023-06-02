Yasak aşk yaşadığı sevgilisini kavga ederken öldürdü! “Cinsellik konusunda bana hakaret etti” diyerek kendisini savundu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Jason Cunningham sevgilisi Nicole Harrington’u öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede yasak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdüğünü ifade eden 48 yaşındaki adam, “Cinsellik konusunda bana hakaret etti” diyerek kendisini savundu.
İkilinin eşlerinden gizli bir şekilde buluştukları evlerinde 37 yaşındaki Nicole Harrington sevgilisinin cinsel organının boyutu hakkında şaka yapmak istedi. İkilinin arasında geçen cinsel içerikli şakalaşma Jason Cunningham’u öfkelendirdi. Sinirlerine hakim olamayan Jason Cunningham, Harrington’un asansör kapısını açtığı sırada başının arkasından vurarak yaraladı.
Başının arkasından aldığı darbeyle birlikte yere düşen Nicole Harrington hastaneye kaldırıldı. 37 yaşındaki kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken Cunningham, cinayeti işlediğini itiraf etmesinden 35 yıl sonra şartlı tahliye ihtimaliyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.