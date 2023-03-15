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  4. Görenler şaşkınlığını gizlemeyedi! “Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı... Gerçek bambaşka çıktı

Görenler şaşkınlığını gizlemeyedi! “Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı... Gerçek bambaşka çıktı

15.03.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in sosyal medya uygulamalarında hastane benzeri bir yerde cinsel organlarında pompaya benzeyen bir alette çıplak bir şekilde uzanan adamların görüntüleri viral oldu. Görüntülerin ülkede gündem olmasından sonra söz konusu işlemin İngiltere’de yapıldığı iddia edildi. Görüntüler ülkede kafa karışıklığına neden oldu.

Görenler şaşkınlığını gizlemeyedi! “Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı... Gerçek bambaşka çıktı

Çin’in sosyal medya uygulamalarında yayılan bir görüntülerin sperm çıkartma fabrikasında çekildiği iddia edildi. Kafa karışıklığına neden olan görüntülerde üç Çinli erkeğin hastaneye benzeyen bir yerde yatakta sırtüstü uzandıkları ve otomatik sperm pompası olarak isimlendirilen bir cihazla işlemin yapıldığı gösterildi. Söz konusu görüntüler, “Çin’de neler oluyor?” notuyla paylaşıldı.

İNGİLTERE’DE Mİ ÇEKİLDİ?

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Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra sperm fabrikası ve uygulamanın doğru olduğu iddia edilirken görüntülerin Çin’de değil İngiltere’de çekildiği öne sürüldü. Vice News’in haberine göre, görüntülerin İngiltere’de çekildiği ancak bilginin kesin olarak netleştirilmediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
sperm sosyal medya Çin

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