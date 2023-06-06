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  4. Polisiye en büyük tutkusuydu! Gerçekten suç işlemenin hissini merak etti... Bir kadını öldürüp parçalara ayırdı

Polisiye en büyük tutkusuydu! Gerçekten suç işlemenin hissini merak etti... Bir kadını öldürüp parçalara ayırdı

06.06.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’de yaşayan Jung Yoo-jung isimli bir kadın polisiye türündeki televizyon programları ve kitaplara karşı büyük bir tutku hissediyordu. Cinayet işlemenin hissini merak eden Jung Yoo-jung özel bir öğretmeni öldürmek için kız öğrenci kılığına girdi. Öğretmeni öldürdükten sonra parçalara ayıran Jung Yoo-jung mahkemede, “Gerçek bir suçun hissini merak ettim” diyerek kendisini savundu.

Polisiye en büyük tutkusuydu! Gerçekten suç işlemenin hissini merak etti... Bir kadını öldürüp parçalara ayırdı

Güney Kore’nin Busan şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Jung Yoo-jung gerçek bir cinayet işleminin hissini merak ettiği için internetten tanıştığı bir kadını öldürerek parçalara ayırdı. Soruşturma kapsamında cinayeti itiraf eden Jung Yoo-jung, suç programları ve kitaplarına takıntılı olduğunu ve katillerle empati kurmak istediği için cinayeti işlediğini söyledi.

ÖĞRENCİ KILIĞINA GİRDİ

Soruşturmayı yürüten polis sözcüsü, “Jung’un televizyon prgramları ve kitaplardan cinayete takıntılı hale geldiğini biliyoruz. Birini öldürme arzusuyla hareket ederek suçu önceden tasarladığı ortaya çıktı. Yaptıklarından dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Psikolojik durumunu değerlendirmek için bazı testlere tabi tutuluyor” dedi.

Polisin araştırmasında Jung’un cinayetten önce kütüphaneden bir suç kitabı ödünç aldığı ve cep telefonundaki internet aramasında bir cesedin nasıl saklanacağını araştırdığı ifade edildi. İngilizce öğretmeni ile özel ders için sözleştikten sonra kurbana kendisini bir öğrenci olara tanıtan Jung Yoo-jung, kadını öldürdükten sonra kesip parçalara ayırdı. Taksiye binip Nakdong Nehri’ne atmak için cansız bedeninin parçalarını bavula koyan Jung Yoo-jung kıskıvrak yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Güney Kore

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