Hastanede hayatını kaybeden kadın yeniden dirildi! Öbür dünyayı böyle anlattı: "Tanrı ile 3 saat geçirdim"

MYNET|DIŞ HABERLER 24 yaşındaki grafik tasarımcısı Mariandree Cardenas ölüm döşeğinde Tanrı ile üç saat geçirdiğini ve komadan uyanarak yeniden hayata döndüğünü anlatınca bir anda herkesin dikkatini çekti. Genç kadın evden çalıştığı sırada boğazının kapanmaya başladığını ve nefes alamadığını söyleyerek şiddetli bir astım krizi yaşadı. Başının dönmeye başladığını ve uykuya dalıyormuş gibi bir his yaşadığını söyleyen Cardenas, tüm fiziksel hareket kabiliyetini kaybetmeden önce annesine ve kardeşine yardım isteyen bir mesaj attı. Annesi ve kardeşi geldiğinde ise Cardenas'ı baygın halde buldu. Olaya astım hastalığının sebep olduğu anlaşılan 24 yaşındaki Guatemalalı kadın, hastaneye kaldırıldı ve komaya girdi.

"ZİHİNLERİYLE KONUŞUYORLARDI"

Komadan uyandığında öbür dünyayla tanıştığını iddia ederek anlatan Cardenas, " "Artık neredeyse hiçbir şey duyamıyordum ve vücudum artık tepki vermiyordu. Duyduğum son şey bir hemşirenin veya doktorun 'bizi terk etti' ifadesini söylemesiydi. Ve göz açıp kapayıncaya kadar Dünya'da olmayı bıraktım ve başka bir yerde belirdim." dedi.

Işıkla dolu bir alanda insanların sadece zihinleriyle konuştuğu bir ortamda olduğunu söyleyen Cardenas, "Işıkla dolu ama güneşsiz, aysız, yıldızsız bir yerde belirdim, daha önce hiç görmediğim yiyeceklerle dolu uzun bir masada oturuyordum, artık insan bedeni olmayan, ışık varlıkları olan insanlarla doluydu. Hiç kimse birbirleriyle sesiyle değil, zihniyle konuşuyordu. Ben de böyle iletişim kuruyordum ama benim için normaldi çünkü benim için her zaman oraya aittim. Geçmiş hayatımı, ailemi ya da Dünya'yı hatırlamıyordum, benim için bunların hiçbiri hiç var olmamıştı." diye konuştu.

"BENİM GELİŞİMİ KUTLADIK"

Tüm ışıkların kendisinin bir parçası olduğunu iddia eden Cardenas, "Tüm o ışık varlıklarına karşı en büyük sevgiyi deneyimledim, hepsinin benim bir parçam olduğunu ve benim de onların bir parçası olduğumu hissettim. Karşımda Tanrı oturuyordu. Tanrı olduğunu biliyordum çünkü o en büyük ışıktı, tüm yeri aydınlatan oydu, yüzünü göremiyordum ama güldüğünü biliyordum. Geçmiş hayatımı hatırlamadığım için henüz geldiğimi fark etmesem de gelişimi kutladık. Tanrı ayağa kalktı ve beni aldı, beni diğer varlıklardan ayırdı ve bana geri dönmem gerektiğini söyledi, anlamadım ve eğer ayrılmak istemiyorsam ona nereye ve neden diye sordum. Benim için cennette üç saatti ama Dünya'da üç gündü. Bir gün sonra eve uygun dinlenme ve bakımla gidebildim" ifadelerini kullandı.